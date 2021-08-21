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Артета: У некоторых людей есть намерение похоронить нас. Но нам это неинтересно
Впереди еще долгий сезон
Фото: Arsenal / Автор: неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал плохое начало сезона для команды:
"Мы знали это с самого начала. Нужно провести 38 матчей против всех команд за сезон. И все дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе.
Просто хочу, чтобы меня окружали конструктивные люди. Я знаю, что у некоторых людей есть намерение похоронить нас, попытаться нас критиковать. Но нам это неинтересно.
У нас много позитива и энергии. Я полностью сосредоточен на том, как найти способ обыграть “Челси”. Мы способны на это, поскольку уже делали это.
В моменты, когда царит негатив, болельщики нужны больше чем когда-либо. Они всегда были с командой, и я не сомневаюсь, что в воскресенье они будут поддерживать команду", - сказал Артета.
Напомним, что в стартовом туре АПЛ "Арсенал" уступил 0:2 новичку АПЛ "Брентфорду". Следующий матч "канониры" проведут против "Челси" завтра, 22 августа.
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