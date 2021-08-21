АПЛ. Супергол Ингза за Виллу, Виейра остается без побед

Чемпионат Англии, второй тур

“Астон Вилла” и “Ньюкасл” проиграли в первом туре. Два поражения на старте – это не свидетельство о кризисе, но никто не хочет так начинать новый сезон. Возможно, это сказалось на нервах команд. В первые 30 минуты “Вилла” и “Ньюкасл” выглядели ужасно, пожалуй хозяева играли даже хуже, чем гости: постоянные потери мяча, отсутствие идей в атаке, суетливость, нервозность. “Ньюкасл” должен был забивать первым, но хороший момент не реализовал Уилсон.

Однако “Вилла” смогла успокоиться, собрать волю в кулак, и навязать “сорокам” свою игру. И еще до перерыва команда Дина Смита забила гол. Второй мяч за “Виллу” забил летний новичок команды Данни Ингз. Красивый гол. Кэш бросил мяч с аута в штрафную, Мингз продлил, а Ингз ударом через себя прошил сетку.

Все складывалось в пользу “Виллы” и после перерыва. Эль-Гази реализовал пенальти за игру рукой Лассельса, а затем уже одиннадцатиметровый в ворота “Виллы” был отменен после подсказки VAR (офсайд у Мартинеса).

“Ньюкасл” остается без очков. Первая победа “Виллы”, но команда Дина Смита пока еще далеко от пика своих возможностей.

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Ньюкасл” 2:0

Голы: Ингз 45+3, Эль-Гази 62 (пен.)

“Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Янг – Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе 89) – Эль-Гази, Буэндиа (Филоджин-Байдейс 87), Рэмси – Ингз (Уэсли 90+1)

“Ньюкасл”: Вудман – Ритчи, Лассельс, Фернандес (Жоэлинтон 78), Шер, Мерфи – Альмирон, Уиллок (Фрейзер 90+4), Хайден (Шон Лонгстафф 46) – Сен-Максимен, Уилсон

Предупреждения: Дуглас Луис 45+1, Мартинес 75, Буэндиа 85 – Уилсон 41, Хайден 45, Мерфи 57, Шер 84

“Пэласу” пока трудновато. Рой Ходжсон и нескольких опытных футболистов покинули команду, вести перестройку в южнолондонском клубе доверили Патрику Виейра. Новому тренеру помогает календарь – “Кристал Пэлас” первые четыре матча проводит в Лондоне – но построить свою игру экс-легенде “Арсенала” пока не удается.

Виейра воспитывался как тренер в City Football Group, поэтому он верит в короткий пас и длинные розыгрыши мяча. Чтобы научить команду действовать в таком стиле, нужно время. Очевидно, что “Пэласу” пока не хватает вертикальности и идей в атаке. Ноль голов после двух туров.

“Брентфорд”, сенсационно выигравший в первом матче у “Арсенала”, выглядел лучше, но играл без особого риска. Наверное, ничья – справедливый результат. Команды на двоих создали очень мало моментов.

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Брентфорд” 0:0

“Пэлас”: Гуаита – Уорд, Гуэи, Андерсен, Митчелл – Галлахер, Куяте, Макартур – Заа, Бентеке, Шлупп (Айю 68)

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Айер – Генри, Янельт (Бидструп 87), Нергор, Оньека (Годдос 70), Канос – Тоуни, Мбемо (Висса 77)

Предупреждения: Андерсен 29, Бентеке 59, Уорд 76 – Нергор 52