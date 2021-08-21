Жестокий расстрел канареек у городских ворот. АПЛ. Манчестер Сити – Норвич 5:0

В стабильно 70%-ом владении Пепа матчи "горожан" с середняками и андердогами часто сводятся к поиску зрителем действительно занятных моментов. Поединок с "Норвичем" – типичный пример именно такой встречи. Все 93 минуты подопечные Гвардиолы просто играли в свое удовольствие, впрочем, не забывая о прессинге, благодаря которому гости вообще не беспокоили Эдерсона.

Голы "Сити" до перерыва – почти близнецы. В первом случае правый форвард Жезус прострелил во вратарскую на ложную девятку Торреса, однако снаряд до Феррана не дошел. Зато сфера заметалась между защитником и голкипером, а по итогу отскочила в сетку от Крула (1:0). Ближе к экватору тайма "Норвич" немного отодвинул игру от своих ворот, правда, еще раз круто прострелить Габи вновь никто не помешал. На этот раз несуразное замыкание оформил Грилиш, мяч попросту попал в 100-миллионного новичка хозяев (2:0). К слову, между голами трудяга Жезус все-таки ассистировал Торресу, но данное взятие справедливо не засчитали из-за фола Силвы на Рашице.

???? Photos from the first half here at the Etihad Stadium.#MCINOR pic.twitter.com/iXpLy4Pojs — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 21, 2021

Считаем важным подчеркнуть меньшую активность левого фланга "Сити" по сравнению с правым. Она заключается в специфике игры Грилиша, хавбек постоянно просит снаряд в ноги, а не на ход, как Габи. Бразилец отлично раскрылся на краю, две результативных передачи это доказывают. А Джек должен привыкать, что теперь он – еще одна гайка в крайне организованной манчестерской системе, а не бунтарь-машинист из Бирмингема. Будем с интересом наблюдать, как англичанин среагирует на принудительное уменьшение собственной яркости, это одна из главных интриг сезона в АПЛ.

2014 - Jack Grealish is the first English player to score on his home @premierleague debut for Manchester City since Frank Lampard against Chelsea in September 2014. Dream. pic.twitter.com/XyLZ8vwhJq — OptaJoe (@OptaJoe) August 21, 2021

В начале второго тайма "Норвич" подергался на чужой половине поля – иначе даже не назовешь. Скорее, гости предоставили хозяевам такое желаемое пространство за собственными спинами, а не были близки к дивидендам сами. Контроль мяча от "горожан" быстро потушил всплеск "канареек", парни Пепа лишь увеличили разрыв в цифрах на табло. Ляпорт дважды (!) быстрее всех сориентировался после подачи с корнера. Сначала удар Эмерика головой был заблокирован, однако затем ногой француз успел протолкнуть сферу мимо Крула (3:0).

Также Пеп бросил в бой Стерлинга (4:0) и Мареза (5:0), они и оформили еще два "автографа" для "Сити". Четвертый вновь соорудил Жезус, во многом благодаря качественной предголевой передаче Уокера в пустой коридор, а пятый организовал Диаш своей элегантной закидушкой. Что уже говорить, если первый и единственный (неточный) удар гости нанесли на 78-й минуте. Все очень закономерно.

К слову, Зинченко не вышел ни в старте, ни на замену. В рамках косметической ротации оборонительной линии Гвардиола предпочел сместить Канселу с правого фланга защиты на левый, а также вернуть в состав Уокера.

АПЛ, 2-й тур.

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Манчестер Сити" – "Норвич" 5:0

Голы: Крул (автогол, 7), Грилиш (22), Ляпорт (64), Стерлинг (71), Марез (84)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, Гюндоган (Палмер, 69) – Жезус, Торрес (Стерлинг, 61), Грилиш (Марез, 75)

"Норвич": Крул – Эронз, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Ле-Мелу, Гилмор, Рупп (Маклин, 46) – Кантуэлл, Пукки (Сарджент, 77), Рашица (Мумба, 46)

Предупреждение: Гюндоган (39)