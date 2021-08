Жестокий расстрел канареек у городских ворот. АПЛ. Манчестер Сити – Норвич 5:0

В стабильно 70%-ом владении Пепа матчи "горожан" с середняками и андердогами часто сводятся к поиску зрителем действительно занятных моментов. Поединок с "Норвичем" – типичный пример именно такой встречи. Все 93 минуты подопечные Гвардиолы просто играли в свое удовольствие, впрочем, не забывая о прессинге, благодаря которому гости вообще не беспокоили Эдерсона.

Голы "Сити" до перерыва – почти близнецы. В первом случае правый форвард Жезус прострелил во вратарскую на ложную девятку Торреса, однако снаряд до Феррана не дошел. Зато сфера заметалась между защитником и голкипером, а по итогу отскочила в сетку от Крула (1:0). Ближе к экватору тайма "Норвич" немного отодвинул игру от своих ворот, правда, еще раз круто прострелить Габи вновь никто не помешал. На этот раз несуразное замыкание оформил Грилиш, мяч попросту попал в 100-миллионного новичка хозяев (2:0). К слову, между голами трудяга Жезус все-таки ассистировал Торресу, но данное взятие справедливо не засчитали из-за фола Силвы на Рашице.

???? Photos from the first half here at the Etihad Stadium. #MCINOR pic.twitter.com/iXpLy4Pojs

Считаем важным подчеркнуть меньшую активность левого фланга "Сити" по сравнению с правым. Она заключается в специфике игры Грилиша, хавбек постоянно просит снаряд в ноги, а не на ход, как Габи. Бразилец отлично раскрылся на краю, две результативных передачи это доказывают. А Джек должен привыкать, что теперь он – еще одна гайка в крайне организованной манчестерской системе, а не бунтарь-машинист из Бирмингема. Будем с интересом наблюдать, как англичанин среагирует на принудительное уменьшение собственной яркости, это одна из главных интриг сезона в АПЛ.

2014 - Jack Grealish is the first English player to score on his home @premierleague debut for Manchester City since Frank Lampard against Chelsea in September 2014. Dream. pic.twitter.com/XyLZ8vwhJq