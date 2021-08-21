Лидс - Эвертон 2:2. Команда Бьелсы дважды показывает характер

Английская Премьер-лига, второй тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

После провала в Манчестере на "Олд Траффорд" от "Лидса" ожидали на реинкарнацию. Пока полноценного возрождения нет, обновился только характер - дважды по ходу матча "павлины" отыгрывались.

Гости в первом тайме были большими хозяевами на "Эланд Роуд", чем "Лидс". Первым момент создал Кальверт-Льюин, однако с линии штрафной вратарской не попал в ворота соперников. Следующая возможность тоже была в Доминика, однако теперь уже все более просто: нападающий реализовал пенальти, которое сам и заработал.

Рафинья сразу же мог отквитать гол, ворвавшись в штрафную, однако не попал в ворота. Однако под занавес тайма его одноклубник Клих оказался более точным: Поляк замкнул прострел от Бэмфорда.

После перерыва "Эвертон" был лидером на поле. Преимущество сразу же воплотилось в гол: Грей переиграл Меслье. Через несколько минут Кальверт-Льюин дважды мог оформить дубль, но здесь уже 21-летний французский голкипер спасал "Лидс".

Неугомонный Рафинья не ушел с поля без результативного действия. Бразилец технично разобрался с соперниками в чужой штрафной и забил свой первый гол с марта. "Лидс" еще имел две возможности выйти вперед, но на пути мяча становились игроки "Эвертона", которые под занавес поединка ощутимо подсели.

"Лидс" - "Эвертон" 2:2 (1:1)

Голы: Клих 41, Рафинья 73 - Кальверт-Льюин 30, Грей 50

"Лидс": Мелье - Ейлинг, Стрейк, Купер, Фирпо (Шеклтон 60) - Филлипс - Рафинья, Даллас, Клих (Робертс 60), Гаррисон - Бэмфорд

"Эвертон": Пикфорд - Коулмэн, Мина, Кин, Динь - Аллан, Дукуре - Ивоби (Таусенд 74), Грей (Делфи 84), Ричарлисон - Кальверт-Льюин

Предупреждения: Купер 28, Бэмфорд 37 - Мина 37, Динь 68, Коулмэн 77, Дукуре 83