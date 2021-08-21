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Лидс - Эвертон 2:2. Команда Бьелсы дважды показывает характер
"Ириски" не смогли удержать свое преимущество
Фейсбук Лідса/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, второй тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
После провала в Манчестере на "Олд Траффорд" от "Лидса" ожидали на реинкарнацию. Пока полноценного возрождения нет, обновился только характер - дважды по ходу матча "павлины" отыгрывались.
Гости в первом тайме были большими хозяевами на "Эланд Роуд", чем "Лидс". Первым момент создал Кальверт-Льюин, однако с линии штрафной вратарской не попал в ворота соперников. Следующая возможность тоже была в Доминика, однако теперь уже все более просто: нападающий реализовал пенальти, которое сам и заработал.
Spot on ????#LEEEVE ???? @CalvertLewin14 pic.twitter.com/jtrfdoIWbq— Everton (@Everton) August 21, 2021
Рафинья сразу же мог отквитать гол, ворвавшись в штрафную, однако не попал в ворота. Однако под занавес тайма его одноклубник Клих оказался более точным: Поляк замкнул прострел от Бэмфорда.
После перерыва "Эвертон" был лидером на поле. Преимущество сразу же воплотилось в гол: Грей переиграл Меслье. Через несколько минут Кальверт-Льюин дважды мог оформить дубль, но здесь уже 21-летний французский голкипер спасал "Лидс".
⚡️ Rapha! pic.twitter.com/LEUJaXs3LL— Leeds United (@LUFC) August 21, 2021
Неугомонный Рафинья не ушел с поля без результативного действия. Бразилец технично разобрался с соперниками в чужой штрафной и забил свой первый гол с марта. "Лидс" еще имел две возможности выйти вперед, но на пути мяча становились игроки "Эвертона", которые под занавес поединка ощутимо подсели.
"Лидс" - "Эвертон" 2:2 (1:1)
Голы: Клих 41, Рафинья 73 - Кальверт-Льюин 30, Грей 50
"Лидс": Мелье - Ейлинг, Стрейк, Купер, Фирпо (Шеклтон 60) - Филлипс - Рафинья, Даллас, Клих (Робертс 60), Гаррисон - Бэмфорд
"Эвертон": Пикфорд - Коулмэн, Мина, Кин, Динь - Аллан, Дукуре - Ивоби (Таусенд 74), Грей (Делфи 84), Ричарлисон - Кальверт-Льюин
Предупреждения: Купер 28, Бэмфорд 37 - Мина 37, Динь 68, Коулмэн 77, Дукуре 83
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