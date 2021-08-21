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Звезда Вест Хэма не хочет продлевать контракт с клубом
Игрок собирается сменить команду
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс недоволен трансферной кампанией клуба этим летом и расценивает это как повод для его ухода.
"Молотобойцы" завышали ценник футболиста, желая выручить за него как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. На фоне этого Райс отклонил уже два предложения клуба о новом контракте.
Нынешнее соглашение 22-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитано до лета 2024-го года.
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Источник:The Telegraph
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
21.08.2021 в 20:09
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