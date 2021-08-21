Звезда Вест Хэма не хочет продлевать контракт с клубом

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс недоволен трансферной кампанией клуба этим летом и расценивает это как повод для его ухода.

"Молотобойцы" завышали ценник футболиста, желая выручить за него как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. На фоне этого Райс отклонил уже два предложения клуба о новом контракте.

Нынешнее соглашение 22-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитано до лета 2024-го года.