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АПЛ. Шесть очков Брайтона

Англия
(1 голосов)

Чайки занимают второе место в турнирной таблице

АПЛ. Шесть очков Брайтона

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Брайтон” проведет ночь с субботы на воскресенье на втором месте в АПЛ, уступая “Ливерпулю” только в разнице мячей. Шесть очков из шести возможных. Пока команда Поттера идет без потерь.

В прошлом туре “Брайтону” во многом повезло в игре с “Бернли”. “Чайки” уступали по счету и игре в Ланкашире, но смогли сделать камбэк в последние 20 минут. Сегодня же преимущество “Брайтона” было однозначным.

Первый гол был забит после стандарта. Угловой и классный удар Даффи головой от перекладины. Еще до перерыва “Брайтон” забил второй. Биссума сыграл на перехвате у штрафной “Уотфорда” и Мопе пробил Бахманна.

Во втором тайме “Брайтон” мог не раз забить третий мяч, но ограничился двумя мячами. 2:0, уверенная победа.

Чемпионат Англии, второй тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Уотфорд” 2:0

Голы: Даффи 10, Мопе 41

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Даффи, Данк – Гросс, Лаллана (Модер 80), Биссума, Марч – Троссар (Мвепу 71), Мак Аллистер – Мопе (Конолли 46)

“Уотфорд”: Бахманн – Масина, Кабаселе, Трост-Эконг, Кэткарт (Кинг 65) – Этебо – Сема (Динь 78), Луза (Эрнандес 46), Клеверли, Сарр – Деннис

Предупреждения: Уэбстер 62, Даффи 65, Мвепу 86, Марч 90+1

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В статье: Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион
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