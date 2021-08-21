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АПЛ. Шесть очков Брайтона
Чайки занимают второе место в турнирной таблице
Фото: Premier League/Автор - невідомий
“Брайтон” проведет ночь с субботы на воскресенье на втором месте в АПЛ, уступая “Ливерпулю” только в разнице мячей. Шесть очков из шести возможных. Пока команда Поттера идет без потерь.
В прошлом туре “Брайтону” во многом повезло в игре с “Бернли”. “Чайки” уступали по счету и игре в Ланкашире, но смогли сделать камбэк в последние 20 минут. Сегодня же преимущество “Брайтона” было однозначным.
Первый гол был забит после стандарта. Угловой и классный удар Даффи головой от перекладины. Еще до перерыва “Брайтон” забил второй. Биссума сыграл на перехвате у штрафной “Уотфорда” и Мопе пробил Бахманна.
Во втором тайме “Брайтон” мог не раз забить третий мяч, но ограничился двумя мячами. 2:0, уверенная победа.
Чемпионат Англии, второй тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Уотфорд” 2:0
Голы: Даффи 10, Мопе 41
“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Даффи, Данк – Гросс, Лаллана (Модер 80), Биссума, Марч – Троссар (Мвепу 71), Мак Аллистер – Мопе (Конолли 46)
“Уотфорд”: Бахманн – Масина, Кабаселе, Трост-Эконг, Кэткарт (Кинг 65) – Этебо – Сема (Динь 78), Луза (Эрнандес 46), Клеверли, Сарр – Деннис
Предупреждения: Уэбстер 62, Даффи 65, Мвепу 86, Марч 90+1
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