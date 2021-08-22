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Манчестер Сити - Норвич 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Норвич, чемпионат Англии, 21 августа 2021

Манчестер Сити - Норвич 5:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Норвич, которые встречались во втором туре АПЛ. Команде Гвардиолы удалось реабилитироваться за поражение от Тоттенхэма в первом туре - соперник был разбит по всем статьям. Первый гол за горожан забил Джек Грилиш, который, напомним, является самым дорогим игроком в истории лиги. Также отмечались Лапорт, Стерлинг и Марез, а первый гол случился вследствие рикошета от голкипера соперника.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез Норвич Сити Джек Грилиш
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