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Манчестер Сити - Норвич 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Норвич, чемпионат Англии, 21 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Норвич, которые встречались во втором туре АПЛ. Команде Гвардиолы удалось реабилитироваться за поражение от Тоттенхэма в первом туре - соперник был разбит по всем статьям. Первый гол за горожан забил Джек Грилиш, который, напомним, является самым дорогим игроком в истории лиги. Также отмечались Лапорт, Стерлинг и Марез, а первый гол случился вследствие рикошета от голкипера соперника.
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