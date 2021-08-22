Манчестер Сити - Норвич 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Норвич, которые встречались во втором туре АПЛ. Команде Гвардиолы удалось реабилитироваться за поражение от Тоттенхэма в первом туре - соперник был разбит по всем статьям. Первый гол за горожан забил Джек Грилиш, который, напомним, является самым дорогим игроком в истории лиги. Также отмечались Лапорт, Стерлинг и Марез, а первый гол случился вследствие рикошета от голкипера соперника.