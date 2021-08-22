Размашисто и очень сильно. ВИДЕО невероятной бисиклеты в матче Астон Вилла - Ньюкасл

При отсутствии Джека Грилиша, который побил трансферный рекорд АПЛ, перейдя в "Манчестер Сити", в составе "Астон Виллы" на первый план вышел Дэнни Ингз. По крайней мере, на старте сезона. В первом туре он отличился в игре с "Уотфордом", который бирмингемцы проиграли 2: 3. А вот на этот раз его результативного действия хватило, чтобы одолеть "Ньюкасл". Перед свистком на перерыв хозяева провели позиционную атаку, точку в которые поставил именно Ингз. Но как же он это сделал! Мощный удар в падении через себя и мяч в сетке ворот. Во втором тайме Аль-Гази закрепил преимущество вилланов ударом с пенальти.