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Размашисто и очень сильно. ВИДЕО невероятной бисиклеты в матче Астон Вилла - Ньюкасл
Дэнни Ингз забивает лучший гол месяца в АПЛ?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
При отсутствии Джека Грилиша, который побил трансферный рекорд АПЛ, перейдя в "Манчестер Сити", в составе "Астон Виллы" на первый план вышел Дэнни Ингз. По крайней мере, на старте сезона. В первом туре он отличился в игре с "Уотфордом", который бирмингемцы проиграли 2: 3. А вот на этот раз его результативного действия хватило, чтобы одолеть "Ньюкасл". Перед свистком на перерыв хозяева провели позиционную атаку, точку в которые поставил именно Ингз. Но как же он это сделал! Мощный удар в падении через себя и мяч в сетке ворот. Во втором тайме Аль-Гази закрепил преимущество вилланов ударом с пенальти.
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