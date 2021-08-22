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Размашисто и очень сильно. ВИДЕО невероятной бисиклеты в матче Астон Вилла - Ньюкасл

Англия
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Дэнни Ингз забивает лучший гол месяца в АПЛ?

Размашисто и очень сильно. ВИДЕО невероятной бисиклеты в матче Астон Вилла - Ньюкасл

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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При отсутствии Джека Грилиша, который побил трансферный рекорд АПЛ, перейдя в "Манчестер Сити", в составе "Астон Виллы" на первый план вышел Дэнни Ингз. По крайней мере, на старте сезона. В первом туре он отличился в игре с "Уотфордом", который бирмингемцы проиграли 2: 3. А вот на этот раз его результативного действия хватило, чтобы одолеть "Ньюкасл". Перед свистком на перерыв хозяева провели позиционную атаку, точку в которые поставил именно Ингз. Но как же он это сделал! Мощный удар в падении через себя и мяч в сетке ворот. Во втором тайме Аль-Гази закрепил преимущество вилланов ударом с пенальти.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Дэнни Ингз лучшие голы
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