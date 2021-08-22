Лидер Ливерпуля продлит контракт с клубом

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний англичанин обсуждает с клубом окончательные детали и пункты нового соглашения. Оно будет рассчитано до июня 2024 года.

Хендерсон выступает за "Ливурпуль" с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Текущий контракт игрока действует до июня 2023 года.