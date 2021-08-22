  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер Ливерпуля продлит контракт с клубом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Ливерпуля продлит контракт с клубом

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Капитан останется в команде

Лидер Ливерпуля продлит контракт с клубом

Twitter

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний англичанин обсуждает с клубом окончательные детали и пункты нового соглашения. Оно будет рассчитано до июня 2024 года.

Хендерсон выступает за "Ливурпуль" с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Текущий контракт игрока действует до июня 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...