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Лидер Ливерпуля продлит контракт с клубом
Капитан останется в команде
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
31-летний англичанин обсуждает с клубом окончательные детали и пункты нового соглашения. Оно будет рассчитано до июня 2024 года.
Хендерсон выступает за "Ливурпуль" с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Текущий контракт игрока действует до июня 2023 года.
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Источник:FabrizioRomano
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