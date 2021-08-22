Мориба может продолжить карьеру в Англии

Лондонский "Тоттенхэм" активно интересуется полузащитником "Барселоны" Илайшем Мориба.

Сейчас лондонцы ведут переговоры с агентами игрока. 18-летний футболист конфликтует с руководством "Барселоны", которая готова продать хавбека за 20 миллионов евро.

Ожидается, что футболист "Барселоны" будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.