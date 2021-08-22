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Мориба может продолжить карьеру в Англии
Игрок имеет возможность сменить клуб
Фото: fcbarcelonanoticias.com / Автор: неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" активно интересуется полузащитником "Барселоны" Илайшем Мориба.
Сейчас лондонцы ведут переговоры с агентами игрока. 18-летний футболист конфликтует с руководством "Барселоны", которая готова продать хавбека за 20 миллионов евро.
Ожидается, что футболист "Барселоны" будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 16:34
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 16:26
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