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Мориба может продолжить карьеру в Англии

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок имеет возможность сменить клуб

Мориба может продолжить карьеру в Англии

Фото: fcbarcelonanoticias.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" активно интересуется полузащитником "Барселоны" Илайшем Мориба.

Сейчас лондонцы ведут переговоры с агентами игрока. 18-летний футболист конфликтует с руководством "Барселоны", которая готова продать хавбека за 20 миллионов евро.

Ожидается, что футболист "Барселоны" будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Барселона Испания Илайш Мориба
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 16:34
Всі втікають з ФКбанкрот...
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 16:26
Беги от них пока не поздно....
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