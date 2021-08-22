Сульшер: Погба наслаждается своей игрой в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно:

"Ожидаю, что Погба будет здесь, когда наступит первое сентября. Неважно, какой контракт — пять лет или один год. Когда ты подписываешься с "Манчестер Юнайтед", то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.

Погба наслаждается своей игрой в "МЮ". Много раз говорил, что моя работа — получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде", — сказал Сульшер.