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Сульшер: Погба наслаждается своей игрой в МЮ
Тренер верит в своего подопечного
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно:
"Ожидаю, что Погба будет здесь, когда наступит первое сентября. Неважно, какой контракт — пять лет или один год. Когда ты подписываешься с "Манчестер Юнайтед", то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.
Погба наслаждается своей игрой в "МЮ". Много раз говорил, что моя работа — получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде", — сказал Сульшер.
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