АПЛ. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1. Без сантиментов 

“Тоттенхэм” набрал шесть очков из шести возможных. Пожалуй, на такой результат не рассчитывали даже самые оптимистичные фаны “шпор”.

Сегодня “Тоттенхэм” играл с Харри Кейном. Лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона появился на поле на 71-й минуте, заменив Сона. Кейн отметился одним не реализованным моментом и желтой карточкой за затяжку времени. По сути, победа “Тоттенхэма” была добыта еще до выхода на поле лучшего игрока команды.

Команды начали очень резво, и уже на девятой минуте счет был открыт. Алли сумел оторваться от защитников, войти в штрафную и подставиться под фол вратаря “Вулверхэмптона” Са. Пенальти без вопросов, и при отсутствии Кейна, одиннадцатиметровый реализовал сам Алли. Это был его первый гол в английской Премьер-лиге с марта 2020 года.

⚽ Dele Alli scores his first @premierleague goal since March 2020 - ending his worst run in PL without a goal (19 games) pic.twitter.com/l4tO2z7RHh — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 22, 2021

Быстро забив гол, “Тоттенхэм” отдал инициативу “Вулверхэмптону”. В центре внимания был Адама Траоре, которого часто гости могли остановить только с помощью фолов. Прекрасно в центре поля действовал Рубен Невеш. Однако Льорис тащил все, что летело в его ворота. Часто мяч просто летел мимо.

После перерыва картина на изменилась. У “Тоттенхэма” было не так много контратак, но гости очень хорошо защищались. Траоре на забил выход один на один, но и гости упустили один пару отличных шансов.

Общая статистика ударов: 25 против 8 в пользу “Вулверхэмптона”. Во втором матче подряд команда Бруну Лаже атакует больше и чаще бьет по воротам, чем соперник, но в итоге проигрывает. “Тоттенхэм”, наоборот – во втором матче подряд побеждает с минимальным счетом, играя вторым номером. Какой будет команда Нуну Эшпириту Санту на длинной дистанции, сказать пока сложно.

Чемпионат Англии, второй тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Тоттенхэм” 0:1

Голы: Алли 9 (пен.)

“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Саисс (Фабиу Силва 84) – Семеду, Моутинью, Невеш, Марсал – Транкан (Аит-Нури 84), Траоре – Хименес

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Санчес, Танганга – Алли, Скипп, Хейбьерг – Бергвейн (Уинкс 90+1), Сон (Кейн 71), Моура

Предупреждения: Хименес 57 – Танганга 38, Скипп 44, Хейбьерг 85, Кейн 90+1