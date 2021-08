АПЛ. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1. Без сантиментов 

“Тоттенхэм” набрал шесть очков из шести возможных. Пожалуй, на такой результат не рассчитывали даже самые оптимистичные фаны “шпор”.

Сегодня “Тоттенхэм” играл с Харри Кейном. Лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона появился на поле на 71-й минуте, заменив Сона. Кейн отметился одним не реализованным моментом и желтой карточкой за затяжку времени. По сути, победа “Тоттенхэма” была добыта еще до выхода на поле лучшего игрока команды.

Команды начали очень резво, и уже на девятой минуте счет был открыт. Алли сумел оторваться от защитников, войти в штрафную и подставиться под фол вратаря “Вулверхэмптона” Са. Пенальти без вопросов, и при отсутствии Кейна, одиннадцатиметровый реализовал сам Алли. Это был его первый гол в английской Премьер-лиге с марта 2020 года.

⚽ Dele Alli scores his first @premierleague goal since March 2020 - ending his worst run in PL without a goal (19 games) pic.twitter.com/l4tO2z7RHh