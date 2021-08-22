Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Святые - крепкие орешки

Английская Премьер-лига, второй тур

"Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Недолго фанаты "манкунианцев" радовались разгромной победой над "Лидсом", ведь закрытый футбол "Саутгемптона" очень сильно отличается от атакующей фейерии "павлинов". Несмотря на это, подопечные Сульшера пытались применять свои быстрые атаки сразу уже после стартового свистка. Они помогли заработать угловой, после подачи которого Линделёф попал в перекладину.

Начальное наступление гостей успокоилося, и "Саутгемптон" тоже попробовал свои силы в атаке, однако, в отличие от соперника, результативно. Че Адамс сместился в центр, пробил и попал в ногу Фреда, а мяч рикошетом от бразильца улетел точно в правый угол ворот. Круглый снаряд после выстрела шотландца должен был улететь мимо ворот. Четвертый автогол "МЮ" в матчах АПЛ против "Саутгемптона. Больше только против "Ньюкасла" - пять.

What a moment ???? pic.twitter.com/laQM3D44iZ — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 22, 2021

После забитого мяча "святые" окончательно отдали мяч подопечным Сульшера, а те смогли до конца тайма создать только один момент: Матич после подачи от углового флажка пробил сильно, но точно в голкипера.

После перерыва "Манчестер Юнайтед" включился быстрее и начал создавать опасность у ворот Маккарти, которую удалось воплотить в гол. Погба и Фернандеш разыграли "стеночку", а Поль в подкате довел мяч к Гринвуду, который забил во втором матче подряд. Кстати, этот ассист для француза стал пятым за два матча - лучший результат в стартовых двух поединках в истории АПЛ.

Через несколько минут и сам Погба мог забить гол, но убрав двух защитников с левой ноги немного не попал в правый угол ворот - мяч пролетел рядом со штангой. Еще по моменту имели Гринвуд и Фернандеш, однако оба удара головой с опасных позиций не вышли слишком акцентированными.

"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (1:0)

Голы: Фред 30 (авт.) - Гринвуд 55

"Саутгемптон": Маккарти - Ливраменто, Стивенс, Салис, Перро (Уокер-Питерс 79) - Уолкотт (Беднарек 46), Ромеу, Уорд-Праус, Дженепо (Диалло 70) - Адамс, Армстронг

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Фред (Мактомини 76), Матич (Лингард 86) - Гринвуд, Фернандес, Погба - Марсьяль (Санчо 59)

Предупреждения: Дженепо 51 - Фернандеш 31, Магуайр 76, Погба 90+1