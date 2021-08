Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Святые - крепкие орешки

Английская Премьер-лига, второй тур

"Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Недолго фанаты "манкунианцев" радовались разгромной победой над "Лидсом", ведь закрытый футбол "Саутгемптона" очень сильно отличается от атакующей фейерии "павлинов". Несмотря на это, подопечные Сульшера пытались применять свои быстрые атаки сразу уже после стартового свистка. Они помогли заработать угловой, после подачи которого Линделёф попал в перекладину.

Начальное наступление гостей успокоилося, и "Саутгемптон" тоже попробовал свои силы в атаке, однако, в отличие от соперника, результативно. Че Адамс сместился в центр, пробил и попал в ногу Фреда, а мяч рикошетом от бразильца улетел точно в правый угол ворот. Круглый снаряд после выстрела шотландца должен был улететь мимо ворот. Четвертый автогол "МЮ" в матчах АПЛ против "Саутгемптона. Больше только против "Ньюкасла" - пять.

What a moment ???? pic.twitter.com/laQM3D44iZ

После забитого мяча "святые" окончательно отдали мяч подопечным Сульшера, а те смогли до конца тайма создать только один момент: Матич после подачи от углового флажка пробил сильно, но точно в голкипера.

После перерыва "Манчестер Юнайтед" включился быстрее и начал создавать опасность у ворот Маккарти, которую удалось воплотить в гол. Погба и Фернандеш разыграли "стеночку", а Поль в подкате довел мяч к Гринвуду, который забил во втором матче подряд. Кстати, этот ассист для француза стал пятым за два матча - лучший результат в стартовых двух поединках в истории АПЛ.

✌️ in ✌️ for Mason this season ????#MUFC | #SOUMUN pic.twitter.com/EluwERbShD