АПЛ. Арсенал - Челси 0:2. Разные миры

“Челси” – шесть очков после двух туров, разница мячей 5:0. “Арсенал” – ноль очков после двух туров, разница мячей 0:4.

“Арсенал” все еще воображает себя командой, которая должна бороться за топ-4, этим летом клуб из северного Лондона потратил больше 100 млн фунтов на трансферы – больше всех в мире. Но первые два матча нового сезона АПЛ утверждают неутешительную для фанов “Арсенала” реальность – это команда середины таблицы АПЛ. Вполне вероятно, что после трех туров у “Арсенала” будет ноль очков. В следующем туре “канониры” играют с “Манчестер Сити”.

Ромелу Лукаку сыграл всего 45 минут в межсезонье, но его уровень профессионализма настолько высок, что он себя держал в отличной форме для того, чтобы дебютировать за “Челси” во втором туре. И Лукаку понадобилось всего 15 минут, чтобы забить свой первый гол после возвращения в “Челси”.

Лукаку забил десятки таких голов за “Интер”. Стоя спиной к воротам, он получил пас от Ковачича, выдернул на себя несколько защитников, и вернул мяч Ковачичу. Хорват дал диагональ на фланг на абсолютного свободного Джеймса, прострел в штрафную, и здесь снова Лукаку – 1:0.

1 - Romelu Lukaku has scored his first goal for Chelsea in his 16th appearance for the club, nine years and 360 days after initially making his debut for the Blues in August 2011. Awaited. pic.twitter.com/mFEHujR2Fh — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2021

Второй гол “Челси” через 20 минут – еще одна системная ошибка в тактике “Арсенала”. В этот раз Хавертц и Алонсо красиво разобрались со своими соперниками на левом фланге, быстро последовал перевод на правый фланг, там снова Джеймс был свободным, и в этот раз правый фулбек “Челси” пробил сам.

В обоих голах левый защитник Тирни страховал своих центрбеков в центре, и Джеймса попросту никто не накрывал. Нельзя ли было предусмотреть это раньше, до матча?

Также первый тайм – это была великолепная демонстрация того, зачем “Челси” купил Лукаку. Бельгиец всего 13 раз коснулся мяча, сделал шесть передач, но при этом забил гол, заработал желтую карточку центрбеку, и прежде всего своим присутствием на поле устрашал защитников “Арсенала”. Они стягивались к нему, как к магниту, открывая море пространства для Алонсо, Хавертца, Маунта и Джеймса.

Back underway for the second half! ????



???? 0-2 ???? pic.twitter.com/bMRoK8j4ca — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021

Уровень команд был не сопоставим. Это легко можно объяснить кадровыми потерями “Арсенала”. Отсутствовали оба центрбека (Уайт и Габриэл), основной опорник Парти, Обамеянг вышел только во втором тайме, Ляказетт и Эдегор пока не могут играть. Но бросалось в глаза разница не только в качестве игры, но в идеях и отдаче. Все, что может предложить “Арсенал” – это интересные перепасовки Джаки, Смит-Роу и Локонги, а также скорость Сака. Однако в штрафной соперника присутствия нет. У своих ворот – хаос. Команда играет лениво и без интенсивности. В декабре будет два года, как Артета работает в “Арсенале”. Все еще непонятно, что испанец строит на “Эмирейтс”.

К слову, результат игры мог быть и другим, если бы в первом тайме “Арсенал” получил пенальти. Джеймс жестко остановил в своей штрафной Сака, но и рефери в поле и VAR посчитали, что на фол это не тянуло.

С игры же “Арсенал” ничего не создал. “Челси” Тухеля еще в прошлом сезоне показал, как он умеет убивать игры, когда все складывается в его пользу. После того, как счет стал 2:0, фактически исход встречи был предрешен. А если бы “Арсенал” и забил гол, Тухель мог бы оживить игру своей команды заменами. В запасе у “Челси” были Вернер, Зиеш, Канте, Хадсон-Одои…

2:0 – предсказуемый результат, первый гол Лукаку, спокойная победа “Челси”.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, “Эмирейтс”, 58729 зрителей

“Арсенал” – “Челси” 0:2

Голы: Лукаку 15, Джеймс 35

“Арсенал”: Лено – Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш 66) – Джака, Локонга – Сака (Обамеянг 61), Смит-Роу, Пепе – Мартинелли (Балогун 79)

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс – Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зиеш 82)

Предупреждения: Мари 34, Холдинг 45, Локонга 67