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АПЛ. Арсенал - Челси 0:2. Разные миры

Англия
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(2 голосов)

Первый гол Лукаку и уверенная победа Челси

АПЛ. Арсенал - Челси 0:2. Разные миры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Челси” – шесть очков после двух туров, разница мячей 5:0. “Арсенал” – ноль очков после двух туров, разница мячей 0:4.

“Арсенал” все еще воображает себя командой, которая должна бороться за топ-4, этим летом клуб из северного Лондона потратил больше 100 млн фунтов на трансферы – больше всех в мире. Но первые два матча нового сезона АПЛ утверждают неутешительную для фанов “Арсенала” реальность – это команда середины таблицы АПЛ. Вполне вероятно, что после трех туров у “Арсенала” будет ноль очков. В следующем туре “канониры” играют с “Манчестер Сити”.

Ромелу Лукаку сыграл всего 45 минут в межсезонье, но его уровень профессионализма настолько высок, что он себя держал в отличной форме для того, чтобы дебютировать за “Челси” во втором туре. И Лукаку понадобилось всего 15 минут, чтобы забить свой первый гол после возвращения в “Челси”.

Лукаку забил десятки таких голов за “Интер”. Стоя спиной к воротам, он получил пас от Ковачича, выдернул на себя несколько защитников, и вернул мяч Ковачичу. Хорват дал диагональ на фланг на абсолютного свободного Джеймса, прострел в штрафную, и здесь снова Лукаку – 1:0.

Второй гол “Челси” через 20 минут – еще одна системная ошибка в тактике “Арсенала”. В этот раз Хавертц и Алонсо красиво разобрались со своими соперниками на левом фланге, быстро последовал перевод на правый фланг, там снова Джеймс был свободным, и в этот раз правый фулбек “Челси” пробил сам.

В обоих голах левый защитник Тирни страховал своих центрбеков в центре, и Джеймса попросту никто не накрывал. Нельзя ли было предусмотреть это раньше, до матча?

Также первый тайм – это была великолепная демонстрация того, зачем “Челси” купил Лукаку. Бельгиец всего 13 раз коснулся мяча, сделал шесть передач, но при этом забил гол, заработал желтую карточку центрбеку, и прежде всего своим присутствием на поле устрашал защитников “Арсенала”. Они стягивались к нему, как к магниту, открывая море пространства для Алонсо, Хавертца, Маунта и Джеймса.

Уровень команд был не сопоставим. Это легко можно объяснить кадровыми потерями “Арсенала”. Отсутствовали оба центрбека (Уайт и Габриэл), основной опорник Парти, Обамеянг вышел только во втором тайме, Ляказетт и Эдегор пока не могут играть. Но бросалось в глаза разница не только в качестве игры, но в идеях и отдаче. Все, что может предложить “Арсенал” – это интересные перепасовки Джаки, Смит-Роу и Локонги, а также скорость Сака. Однако в штрафной соперника присутствия нет. У своих ворот – хаос. Команда играет лениво и без интенсивности. В декабре будет два года, как Артета работает в “Арсенале”. Все еще непонятно, что испанец строит на “Эмирейтс”.

К слову, результат игры мог быть и другим, если бы в первом тайме “Арсенал” получил пенальти. Джеймс жестко остановил в своей штрафной Сака, но и рефери в поле и VAR посчитали, что на фол это не тянуло.

С игры же “Арсенал” ничего не создал. “Челси” Тухеля еще в прошлом сезоне показал, как он умеет убивать игры, когда все складывается в его пользу. После того, как счет стал 2:0, фактически исход встречи был предрешен. А если бы “Арсенал” и забил гол, Тухель мог бы оживить игру своей команды заменами. В запасе у “Челси” были Вернер, Зиеш, Канте, Хадсон-Одои…

2:0 – предсказуемый результат, первый гол Лукаку, спокойная победа “Челси”.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, “Эмирейтс”, 58729 зрителей

“Арсенал” – “Челси” 0:2

Голы: Лукаку 15, Джеймс 35

“Арсенал”: Лено – Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш 66) – Джака, Локонга – Сака (Обамеянг 61), Смит-Роу, Пепе – Мартинелли (Балогун 79)

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс – Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зиеш 82)

Предупреждения: Мари 34, Холдинг 45, Локонга 67

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В статье: Арсенал (Лондон) Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
22.08.2021 в 21:22
Артета Аут ... Куча тренеров с еще худшим составом ставят игру - это ракло НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ!! Жду 4 просера , а то и 5 подряд и его увольнение ...
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