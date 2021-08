АПЛ. Арсенал - Челси 0:2. Разные миры

“Челси” – шесть очков после двух туров, разница мячей 5:0. “Арсенал” – ноль очков после двух туров, разница мячей 0:4.

“Арсенал” все еще воображает себя командой, которая должна бороться за топ-4, этим летом клуб из северного Лондона потратил больше 100 млн фунтов на трансферы – больше всех в мире. Но первые два матча нового сезона АПЛ утверждают неутешительную для фанов “Арсенала” реальность – это команда середины таблицы АПЛ. Вполне вероятно, что после трех туров у “Арсенала” будет ноль очков. В следующем туре “канониры” играют с “Манчестер Сити”.

Ромелу Лукаку сыграл всего 45 минут в межсезонье, но его уровень профессионализма настолько высок, что он себя держал в отличной форме для того, чтобы дебютировать за “Челси” во втором туре. И Лукаку понадобилось всего 15 минут, чтобы забить свой первый гол после возвращения в “Челси”.

Лукаку забил десятки таких голов за “Интер”. Стоя спиной к воротам, он получил пас от Ковачича, выдернул на себя несколько защитников, и вернул мяч Ковачичу. Хорват дал диагональ на фланг на абсолютного свободного Джеймса, прострел в штрафную, и здесь снова Лукаку – 1:0.

