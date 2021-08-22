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Восемь лет отсутствия. Лукаку забил гол в первом же матче после возвращения в Челси
Ромелу вернулся!
Фото: theguardian / Автор: неизвестен
В рамках лондонского дерби "Арсенал" принимает "Челси" на "Эмирейтс". В стартовом составе гостей вышел Лукаку на острие атаки и открыл счет на 15 минуте встречи. Форвард замкнул прострел Джеймса из правой части штрафной. Это первый гол для Ромелу в истории его выступлений за лондонцев.
Для бельгийца появление на поле в футболке "Челси" стало первым с августа 2013 года. Тогда Ромелу сыграл 22 минуты в неудачном для "аристократов" матче за Суперкубок УЕФА против "Баварии". А в последний раз в основном составе Лукаку играл за "Челси" во встрече против "Блэкберна" в мае 2012 года - единственное появление нападающего в старте АПЛ за "синих".
Напомним, что Ромелу был на контракте в "Челси" в 2011-2014 гг., проведя всего 15 встреч.
Отметим, что "Аристократы" выкупили контракт бельгийца 12 августа у "Интера" за 115 млн евро.
Сейчас в матче "Арсенал" - "Челси" счет 0:1 в пользу гостей. Текстовую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.
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