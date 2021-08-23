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Ливерпуль не отпустит Салаха в сборную Египта на матчи отбора ЧМ-2022
Англичане не хотят рисковать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Египетская футбольная ассоциация (EFA) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о решении "Ливерпуля" не отпускать нападающего Мохамеда Салаха в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
"Египетская футбольная ассоциация получила письмо от "Ливерпуля", в котором клуб приносит извинения за неспособность отпустить Салаха в национальную команду для участия в матчах с Анголой и Габоном. В письме английского клуба говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавируса в мире, из-за которых игроки из ряда стран будут вынуждены отправится на обязательный карантин после возвращения в Англию.
В этом письме "Ливерпуль" также выразил надежду, что EFA поймёт вынужденность данной меры, поскольку игрок ранее был помещён на карантин и пострадал от этого физически. Примечательно, что "Ливерпуль" занял ту же позицию в отношении других своих легионеров", — говорится в заявлении.
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