Джака: Многие люди пытаются своей критикой уничтожить игроков и команду

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака призвал партнёров по команде объединить усилия и не позволить критикам "уничтожить" лондонцев. "Арсенал" впервые в истории стартовал с двух поражений подряд, не забив ни одного мяча. Лондонцы в 1-м туре уступили "Брентфорду" со счётом 0:2, а во 2-м — "Челси" (0:2). В матче с "Челси" "Арсенал" освистывали собственные фанаты.

"Могут ли нас мотивировать фанаты? Конечно. Но нам также нужно оставаться вместе. Многие люди пытаются своей критикой уничтожить игроков и команду. Поэтому важно быть вместе. Лишь в этом случае мы будем сильнее и сможем показывать результат.

Конечно, мы хотим добиться чего-то важного. Да, нас сейчас многие критикуют, но сезон не заканчивается после двух или трёх игр. У нас впереди ещё много матчей, я знаю, что мы станем сильнее", — цитирует Джаку Standard.