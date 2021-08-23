  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси и Вест Хэм согласовали трансфер Зума
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси и Вест Хэм согласовали трансфер Зума

Англия
(2 голосов)

Защитник сменит клуб

Челси и Вест Хэм согласовали трансфер Зума

Новина українською

"Вест Хэм" хочет подписать защитника "Челси" Курта Зума.

Клубы договорились о трансфере 26-летнего француза за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Курт Зума перешел в "Челси" из "Сент-Этьена" в 2014 году. За семь лет защитник два раза отдавался в аренду — "Сток Сити" и "Эвертону". В прошлом сезоне 26-летний француз провел за "Челси" 36 матчей, в которых забил 5 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Курт Зума
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...