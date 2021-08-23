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Челси и Вест Хэм согласовали трансфер Зума
Защитник сменит клуб
"Вест Хэм" хочет подписать защитника "Челси" Курта Зума.
Клубы договорились о трансфере 26-летнего француза за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.
Курт Зума перешел в "Челси" из "Сент-Этьена" в 2014 году. За семь лет защитник два раза отдавался в аренду — "Сток Сити" и "Эвертону". В прошлом сезоне 26-летний француз провел за "Челси" 36 матчей, в которых забил 5 мячей.
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