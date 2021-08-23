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Джака сообщил, что продлил контракт с Арсеналом
Игрок останется в английском клубе
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака сообщил, что продлил контракт с лондонским клубом.
"Канониры" не объявляли о продлении контракта с футболистом, но опубликовали его слова, где он говорит о продлении соглашения. Ранее появилась информация, что стороны продлили сотрудничество до лета 2025 года.
"Я очень счастлив, я все еще здесь. Я заключил новый контракт с "Арсеналом" и хочу отблагодарить своей игрой тренерский штаб и болельщиков. Они знают, что я отдам все силы — в каждом матче и на каждой тренировке", — приводит слова Джаки Sky Sports.
28-летнего игрока сборной Швейцарии этим летом пыталась подписать "Рома", однако Джака в итоге принял решение продолжить карьеру в "Арсенале".
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