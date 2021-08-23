Сол Кэмпбелл хочет возглавить Арсенал

Бывший защитник "Арсенала", "Тоттенхэма" и сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил желание и готовность возглавить "канониров" в связи с неудачными результатами команды по ходу нынешнего сезона.

"Сейчас тяжело смотреть на игру "Арсенала", очень тяжело. Да, клуб потратил много денег, больше всего на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности, опыте.

Мы всегда ищем потенциал и перспективу, но иногда, ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.

Что может помочь "Арсеналу"? Им мог бы помочь я. Просто дайте мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как выйти из-под прессинга двух игроков "Брентфорда", — приводит слова Кэмпбелла talkSPORT.

Напомним, сейчас "Арсенал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, не набрав ни одного очка за два стартовых тура чемпионата.