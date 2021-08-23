  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сол Кэмпбелл хочет возглавить Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сол Кэмпбелл хочет возглавить Арсенал

Англия
(1 голосов)

Он готов это сделать в случае отставки Артеты

Сол Кэмпбелл хочет возглавить Арсенал

Новина українською

Бывший защитник "Арсенала", "Тоттенхэма" и сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил желание и готовность возглавить "канониров" в связи с неудачными результатами команды по ходу нынешнего сезона.

"Сейчас тяжело смотреть на игру "Арсенала", очень тяжело. Да, клуб потратил много денег, больше всего на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности, опыте.

Мы всегда ищем потенциал и перспективу, но иногда, ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.
Что может помочь "Арсеналу"? Им мог бы помочь я. Просто дайте мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как выйти из-под прессинга двух игроков "Брентфорда", — приводит слова Кэмпбелла talkSPORT.

Напомним, сейчас "Арсенал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, не набрав ни одного очка за два стартовых тура чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Сол Кэмпбелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...