АПЛ. Вест Хэм - Лестер 4:1. Мощная победа железных и первое место в таблице

“Вест Хэм” вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обыграв в последнем матче второго тура “Лестер”. Команда Дэвида Мойеса во второй игре подряд забивает четыре мяча, а “Лестер” не был похож сам на себя. Что не скажешь про “Вест Хэм”, который выглядел очень цельно, хозяева играли тактически грамотно, с высокой интенсивностью и желанием. “Лестер” ничего не мог противопоставить “хаммерс”.

У “Лестера” мало что получалось в первом тайме. Долго не мог нащупать свой ритм и “Вест Хэм”. “Лисы” так и не включились в игру до перерыва, “хаммерс” уступали “Лестеру” во владении, но в переходных стадиях игры команда Дэвида Мойеса растягивалась как пружина. “Вест Хэм” умеет играть вторым номером и умело выходить в контратаки. Нужно было только дождаться ошибки соперника. И “Вест Хэм” ее дождался. Варди потерял мяч в центре поля (перехват Райса), Боуэн в одно касание переправил мяч на Форнальса, испанец переправил атаку на правый фланг, а Бенрахма сделал прострел в штрафную, где на финише был тот же Форнальс.

Гол ничего не изменил в игре. У “Лестера” по-прежнему ничего не клеилось в атаке, “Вест Хэм” играл по счету, но не слишком прижимался к своим воротам. Наоборот, хозяева активно шли в отбор на чужой половине поля, и именно после того как Крессуэлл сыграл жестко с Пересом на половине поля “лис”, вингер “Лестера”, немного потеряв равновесие, с высоко поднятой ногой налетел на Форнальса. После подсказки VAR Майкл Оливер показал Пересу красную карточку.

1 - On his 274th appearance in English football, Ayoze Perez has been shown a red card for the first time. #Mist. pic.twitter.com/xuSmZtBtFk — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2021

Положение “Лестера” значительно ухудшилось на 56-й минуте. Сеюнджю не глядя дал пас на Шмейхеля, Антонио сыграл на перехвате, и дождался подключение Бенрахма. Алжирцу не составило труда попасть в пустые ворота.

0:2, игра в меньшинстве и еще более 30 минут. “Лестеру нужно чудо”, – сказал в комментарии BBC известный в прошлом форвард Крис Саттон.

“Вест Хэм” побежал забивать третий, и Шмейхелю пришлось выручать. А затем “Лестер” получил проблеск надежды. Мэддисон разобрался на фланге, удар Даки был заблокирован, как и первый удар Тилеманс, но затем бельгиец все же добил мяч в ворота.

Во второй половине прошлого сезона “Вест Хэм” выдал несколько драматичных матчей, пропуская два, три гола, выигрывая 3:0. Думалось, неужели команда Мойеса упустит такую верную победу?

Не сегодня. Через десять минут Антонио получил мяч с фланга от Райса, развернул Сеюнджю, и положил мяч в угол. Спустя несколько мгновений форвард “Вест Хэма” оформил дубль. Второй мяч получился еще красивее. Антонио одним касанием перебросил защитника, вторым отправил мяч в ворота.

Антонио стал лучшим бомбардиром “Вест Хэма” в АПЛ, обойдя Пауло Ди Канио (48 и 47 голов соответственно). “Железные” впервые с сезона 1997/98 выиграли в двух стартовых турах Премьер-лиги.

Nothing to see here, just Michail Antonio celebrating with a cardboard cut-out of...himself! ????#WHULEI pic.twitter.com/LXX9MRV6Mq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 23, 2021

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”, 59901 болельщик

“Вест Хэм” – “Лестер” 4:1

Голы: Форнальс 26, Бенрахма 56, Антонио 80, Антонио 84 – Тилеманс 69

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрахма (Нобл 89), Форнальс – Антонио (Ярмоленко 89)

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Амарти, Перейра – Ндиди, Тилеманс – Барнс (Дака 64), Мэддисон (Сумаре 82), Перес – Варди (Ихеаначо 82)

Предупреждение: Перейра 71

Удаление: Перес 40