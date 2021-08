АПЛ. Вест Хэм - Лестер 4:1. Мощная победа железных и первое место в таблице

“Вест Хэм” вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обыграв в последнем матче второго тура “Лестер”. Команда Дэвида Мойеса во второй игре подряд забивает четыре мяча, а “Лестер” не был похож сам на себя. Что не скажешь про “Вест Хэм”, который выглядел очень цельно, хозяева играли тактически грамотно, с высокой интенсивностью и желанием. “Лестер” ничего не мог противопоставить “хаммерс”.

У “Лестера” мало что получалось в первом тайме. Долго не мог нащупать свой ритм и “Вест Хэм”. “Лисы” так и не включились в игру до перерыва, “хаммерс” уступали “Лестеру” во владении, но в переходных стадиях игры команда Дэвида Мойеса растягивалась как пружина. “Вест Хэм” умеет играть вторым номером и умело выходить в контратаки. Нужно было только дождаться ошибки соперника. И “Вест Хэм” ее дождался. Варди потерял мяч в центре поля (перехват Райса), Боуэн в одно касание переправил мяч на Форнальса, испанец переправил атаку на правый фланг, а Бенрахма сделал прострел в штрафную, где на финише был тот же Форнальс.

Гол ничего не изменил в игре. У “Лестера” по-прежнему ничего не клеилось в атаке, “Вест Хэм” играл по счету, но не слишком прижимался к своим воротам. Наоборот, хозяева активно шли в отбор на чужой половине поля, и именно после того как Крессуэлл сыграл жестко с Пересом на половине поля “лис”, вингер “Лестера”, немного потеряв равновесие, с высоко поднятой ногой налетел на Форнальса. После подсказки VAR Майкл Оливер показал Пересу красную карточку.

1 - On his 274th appearance in English football, Ayoze Perez has been shown a red card for the first time. #Mist. pic.twitter.com/xuSmZtBtFk