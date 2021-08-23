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Виллиан может продолжить карьеру в Бразилии

Англия
(1 голосов)

Игрок может перебраться в Коринтианс

Виллиан может продолжить карьеру в Бразилии

Новина українською

"Коринтианс" намерен подписать нападающего Виллиана. Бразильский клуб уже сделал предложение по трансферу форварда "Арсенала", пишет журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с "канонирами" истекает в 2023 году.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Коринтианс
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 22:48
вот те раз - эдакий КПД. Если на секундочку забыть, что это все-таки АПЛ, то якось не вражае …)
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СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 22:47
Типа в шлюхтере?
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