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Виллиан может продолжить карьеру в Бразилии
Игрок может перебраться в Коринтианс
"Коринтианс" намерен подписать нападающего Виллиана. Бразильский клуб уже сделал предложение по трансферу форварда "Арсенала", пишет журналист Фабрицио Романо.
В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с "канонирами" истекает в 2023 году.
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 22:48
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СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 22:47
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