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Вест Хэм - Лестер 4:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Лестер, чемпионат Англии, 23.08.2021

Вест Хэм - Лестер 4:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Лестер, которые встречались во втором туре чемпионата Англии. Молотобойцы не оставили шансов лисам, забив четыре мяча. Героем встречи стал форвард Майкл Антонио, который записал на свой счет два гола и результативную передачу. Андрей Ярмоленко появился на поле перед финальным свистком.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, "Лондон Стэдиум", 59901 зритель

"Вест Хэм" – "Лестер" 4:1

Голы: Форнальс 26, Бенрахма 56, Антонио 80, Антонио 84 – Тилеманс 69

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В статье: Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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