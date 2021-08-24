Вест Хэм - Лестер 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Лестер, которые встречались во втором туре чемпионата Англии. Молотобойцы не оставили шансов лисам, забив четыре мяча. Героем встречи стал форвард Майкл Антонио, который записал на свой счет два гола и результативную передачу. Андрей Ярмоленко появился на поле перед финальным свистком.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, "Лондон Стэдиум", 59901 зритель

"Вест Хэм" – "Лестер" 4:1

Голы: Форнальс 26, Бенрахма 56, Антонио 80, Антонио 84 – Тилеманс 69