Ярмоленко вышел в матче против Лестера на 89 минуте и успел сделать пять касаний

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в матче второго тура АПЛ против "Лестер Сити" появился на поле на 89-й минуте.

За время, проведённое в игре, наш футболист совершил пять касаний к мячу, однажды успешно пошёл в дриблинг (1/1), сделал две точные передачи (2/2), выиграл одно единоборство (1/1), а также выполнил один неудачный навес, который также стал его единственной потерей владения (1/0).

Напомним, что его команда разбила "Лестер Сити" со счётом 4:1. Ярмоленко вышел на поле уже после того, как на табло был установлен итоговый результат.