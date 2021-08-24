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Ярмоленко вышел в матче против Лестера на 89 минуте и успел сделать пять касаний

Англия
(1 голосов)

Статистика украинца в игре АПЛ

Ярмоленко вышел в матче против Лестера на 89 минуте и успел сделать пять касаний

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в матче второго тура АПЛ против "Лестер Сити" появился на поле на 89-й минуте.

За время, проведённое в игре, наш футболист совершил пять касаний к мячу, однажды успешно пошёл в дриблинг (1/1), сделал две точные передачи (2/2), выиграл одно единоборство (1/1), а также выполнил один неудачный навес, который также стал его единственной потерей владения (1/0).

Напомним, что его команда разбила "Лестер Сити" со счётом 4:1. Ярмоленко вышел на поле уже после того, как на табло был установлен итоговый результат.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (13)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2021 в 13:49
ярмолохейтеры, переждавшие Евро под мамкиной юбкой, снова вылезли к компьютерам)
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0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.08.2021 в 13:35
...просто хренею от таких прямо скажу тупоголовых статеек..., вышел на минуту статейка, смачно плюнул - статейка, ...неуважаемые, вы хоть сообщество уважайте, бегом кланятся ему, что вас вообще еще держат и читают, вы вообще то Журналисты, или с улицы по знакомству набрали, что такую хрень пишите. Почему не взять истории футбола, показать старые кадры, фото, создать свой архив (колонку), воссоздать атмосферу 50-х, 90-х, рассказы о выдащихся в прошлом тренерах, футболистах, а не ржать здесь над хамством умом поврежденных. Вы деградируете на глахах, где мой UA.Футбол, который нормально дискутировал, освещал матчи, ...он что умер? Наберитесь хоть немного внутреннего достоинства, верните сайту защиту от мата и тематику былого, чтобы было с чем, кем сравнивать даже степенным болельщикам, не говоря уже о молодежи. Ну убили, до чего докатились - выше на 89-й.....
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+1
0
avatar
Wreck (Киев)
24.08.2021 в 13:24
Где видео эти шедевральных касаний?
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+1
-2
avatar
Nеxt-R (Киев)
24.08.2021 в 12:50
Войдет в историю. ЛЕГЕНДА!
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+2
-1
hunter_kiev (Київ)
24.08.2021 в 12:49
Поважаю Ярмолу, але такі новини про нього це жах.. надіюсь не скоро будуть новини про те, скільки він з 89 хвилини разів видихнув і вдихнув повітря і куди глянув? Ну ніякої логіки
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.08.2021 в 12:28
Всі бачили чого вартий Ярмоленко на ЧЄ. Кращий. Усілякі нападки на нашого лідера збірної недоречні. Слава Україні!
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+4
-2
Arni-86 (Одесса)
24.08.2021 в 12:49
Тут не нападение на Ярмолу, тут больше вопрос зачем публиковать такую статистику, чел вышел на пару минут, его команда просто пинала мяч друг другу, от Ярмолы все передачи назад на пару метров, кроме неточного прострела.
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0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.08.2021 в 13:41
...вы полностью правы - у них кризис жанра давно уже...
+1
0
Зритель (Харьков)
24.08.2021 в 13:02
В тому то і справа, що лідер збірної не тягне рівень АПЛ. А ми ще щось хотімо від цієї збірної.
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0
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 12:18
Интересно ему присвоят звание игрок второго тура ? Или сразу месяца ?
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+3
-4
Arni-86 (Одесса)
24.08.2021 в 12:39
Это очень серьезная заявка на золотой мяч, все конкуренты уже очень сильно отстали
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+1
-2
lightning (Одесса)
24.08.2021 в 12:02
ого, это успех!
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+5
-3
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 11:56
Бревноленко не позорься, иди куда нибудь в чемпионат по проще. В минай, например
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+3
-6


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