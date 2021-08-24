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Ярмоленко вышел в матче против Лестера на 89 минуте и успел сделать пять касаний
Статистика украинца в игре АПЛ
Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в матче второго тура АПЛ против "Лестер Сити" появился на поле на 89-й минуте.
За время, проведённое в игре, наш футболист совершил пять касаний к мячу, однажды успешно пошёл в дриблинг (1/1), сделал две точные передачи (2/2), выиграл одно единоборство (1/1), а также выполнил один неудачный навес, который также стал его единственной потерей владения (1/0).
Напомним, что его команда разбила "Лестер Сити" со счётом 4:1. Ярмоленко вышел на поле уже после того, как на табло был установлен итоговый результат.
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