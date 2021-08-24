Вест Хэм договорился с Челси о подписании Зума

Защитник "Челси" Курт Зума станет игроком "Вест Хэма", сообщает TF1.

По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей.