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Вест Хэм договорился с Челси о подписании Зума

Англия
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Зума перейдет в другой клуб из Лондона

Вест Хэм договорился с Челси о подписании Зума

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Защитник "Челси" Курт Зума станет игроком "Вест Хэма", сообщает TF1.

По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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