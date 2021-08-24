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Вест Хэм договорился с Челси о подписании Зума
Зума перейдет в другой клуб из Лондона
Защитник "Челси" Курт Зума станет игроком "Вест Хэма", сообщает TF1.
По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.
26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей.
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