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Вручил Клоппу и игрокам награды от ФИФА. Арсен Венгер посетил тренировку Ливерпуля
"Канонир" в Мерсисайде
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-менеджер лондонского "Арсенала" и руководитель ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер посетил тренировку "Ливерпуля", чтобы вручить Юргену Клоппу и нескольким футболистам "красных" награды от ФИФА за 2020-й год.
Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк и Тьяго Алькантара были включены в состав мужской сборной мира ФИФА-2020, а главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был удостоен награды "Лучший тренер ФИФА-2020".
Отметим, что после тренировочной сессии Арсен Венгер также пообщался с бывшим подопечным – Алексом Окслейд-Чемберленом. Он тренировал англичанина в "Арсенале".
A special guest at the @AXA Training Centre ????— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021
???? Go behind the scenes from today’s session, as the Reds’ step up preparations for Saturday’s game ????
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