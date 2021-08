Вручил Клоппу и игрокам награды от ФИФА. Арсен Венгер посетил тренировку Ливерпуля

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" и руководитель ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер посетил тренировку "Ливерпуля", чтобы вручить Юргену Клоппу и нескольким футболистам "красных" награды от ФИФА за 2020-й год.

Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк и Тьяго Алькантара были включены в состав мужской сборной мира ФИФА-2020, а главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был удостоен награды "Лучший тренер ФИФА-2020".

Отметим, что после тренировочной сессии Арсен Венгер также пообщался с бывшим подопечным – Алексом Окслейд-Чемберленом. Он тренировал англичанина в "Арсенале".

