Фанаты убедили. Кейн объявил, что остается в Тоттенхэме

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн на своей странице в Twitter сообщил, что этим летом не будет менять клуб.

"Было невероятно увидеть прием болельщиков "Шпор" в воскресенье и прочитать слова поддержки, которые поступали в последние несколько недель. Этим летом я остаюсь в "Тоттенхэме" и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха".

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks.



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Напомним, что все лето ходили слухи о возможном переходе Гарри Кейна в "Манчестер Сити". Сообщалось даже, что форвард, который трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ в том числе и в прошлом сезоне, согласовал личный контракт с горожанами.

Добавим, что в последнее время в СМИ появились слухи о возможном переходе в "Манчестер Сити" Криштиану Роналду.