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Фанаты убедили. Кейн объявил, что остается в Тоттенхэме

Англия
(1 голосов)

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Фанаты убедили. Кейн объявил, что остается в Тоттенхэме

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн на своей странице в Twitter сообщил, что этим летом не будет менять клуб.

"Было невероятно увидеть прием болельщиков "Шпор" в воскресенье и прочитать слова поддержки, которые поступали в последние несколько недель.

Этим летом я остаюсь в "Тоттенхэме" и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха".

Напомним, что все лето ходили слухи о возможном переходе Гарри Кейна в "Манчестер Сити". Сообщалось даже, что форвард, который трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ в том числе и в прошлом сезоне, согласовал личный контракт с горожанами.

Добавим, что в последнее время в СМИ появились слухи о возможном переходе в "Манчестер Сити" Криштиану Роналду.

Читайте такжеРоналду собирается перейти в Манчестер Сити этим летом
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 15:26
Учитесь, петухи полярные, как нужно влиять на кадровую политику клуба, а то вы, дырявые, даже конокрада выгнать не в состоянии!
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