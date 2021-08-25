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Клопп: У нас с Тухелем похожий путь

Англия
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Юрген пристально следил за карьерой Томаса

Клопп: У нас с Тухелем похожий путь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед игрой с "Челси" дал комментарий по поводу своего соотечественника Томаса Тухеля.

"У нас похожий путь. В первый раз мы встретились ещё в Германии. Тогда он тренировал "Майнц", а я руководил "Боруссией Д". И так как Майнц я считаю своим родным клубом, то постоянно следил за ним. Мне очень нравилось то, как Томас руководил командой. Позже он пришёл в "Боруссию" и сумел быстро адаптироваться. Это показывает то, насколько гибким он может быть. Передо мной, кстати, стояла та же задача. Внезапно у тебя появляется игрок совершенно другого качества, с которым нужно работать, и ты должен с этим справиться.

Позже он перешёл в "ПСЖ", сделав ещё один шаг вперёд. И то, как он прогрессировал, просто впечатляюще. Тухель — свежий тренер с новыми идеями из нового поколения специалистов Германии. У нас есть также такие люди как Нагельсманн или Тедеско. Это очень здорово для страны.

Учитывая резюме Томаса, было ясно, что в какой-то момент он окажется в Англии, потому что он, безусловно, исключительный тренер. Всё, что он сделал до сих пор, было абсолютно сенсационным. В "Майнце" он был успешен. В Дортмунде он был успешен. В "ПСЖ" он добился огромного успеха. Так что, да, он не выбрал лёгкий путь, но вот он уже в одном из лучших клубов Англии", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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В статье: Юрген Клопп Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль
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