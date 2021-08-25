Кубок Лиги. Первые голы и первая победа Арсенала в новом сезоне 

Кубок Лиги, второй раунд

“Ньюкасл” – “Бернли” 0:0, пен. 3:4

“Ньюпорт Каунти” (IV) – “Саутгемптон” 0:8

Голы: Броха 9, Телла 25, Уокер-Питерс 44, Эльюнусси 48, Эльюнусси 55, Броха 57, Редмонд 69, Эльюнусси 90+1

“Вест Бром” в новом сезоне возглавил Валерьен Исмаэль, нашумевший в прошлом сезоне с “Барнсли”. Исмаэль требует от своей команды проактивной игры, “Вест Бром” играет с высокой линией обороны, интенсивным прессингом и в предельно вертикальный футбол. В четырех турах Чемпионшипа ВБА набрал десять очков и входит в тройку лидеров. В общем, интересно было бы посмотреть на эту команду в матче против “Арсенала”, который уступил в первых двух турах АПЛ с общим счетом 0:4.

Но Исмаэль четко расставил приоритеты. Тренер “Вест Бромвича” сделал 11 замен в составе после матча с “Блэкберном”, в старте были дебютанты и 18, 19, и 20-летние игроки из молодежки “дроздов”. При этом хозяева не отказались от своего открытого стиля.

Разгром был вопросом времени, так как “Арсенал” вышел в составе, максимально приближенному к основному. Сака, Пепе и Обамеянг получили немало пространства, и отправили в ворота “Вест Брома” шесть безответных мячей.

При этом не все сразу складывалось в пользу “Арсенала”. “Вест Бром” иногда выдавал яркие отрезки, но все же чувствовалась огромная пропасть в классе. Хозяева посыпались после второго гола “Арсенала”. Обамеянг дважды сыграл на добивании, а на 45+1 минуте выполнил ассист на Пепе.

После перерыва свой гол забил и Сака, а затем Обамеянг оформил хет-трик. Шестой мяч забил Ляказетт, едва появившись на поле.

6:0. Немного позитива “Арсеналу” и Микеле Артете перед встречей с “Манчестер Сити” в АПЛ.

“Вест Бромвич Альбион” (II) – “Арсенал” 0:6

Голы: Обамеянг 17, Обамеянг 45, Пепе 45+1, Сака 50, Обамеянг 62, Ляказетт 69

“ВБА”: Палмер – Кипре, Шоттон, Тэйлор (Ричардс 82) – Снодграсс (Кинг 74), Рич, Каштру, Игрэм – Гарднер-Хикмен, Феллоуз, Зохоре (Фаал 65)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тавареш, Колашинац, Холдинг, Чамберс – Джака (Ляказетт 67), Эльнени – Сака, Эдегор (Мэйтленд-Найлз 61), Пепе – Обамеянг (Мартинелли 76)

Предупреждения: Каштру 2 – Холдинг 27, Колашинац 39

По результатам вчерашних матчей в третий раунд также вышли клубы АПЛ “Норвич”, “Брентфорд”, “Брайтон”, “Уотфорд”, “Астон Вилла”, “Лидс”, “Эвертон”, “Вулверхэмптон”; Чемпионшип будут представлять “Суонси”, “Престон”, “Миллуолл”, “КПР”, “Сток Сити”, “Шеффилд Юнайтед” и “Фулхэм”; команды из Лиги 1: “АФК Уимблдон”, “Челтнем Таун”, “Уикомб”, “Уиган” и “Сандерленд”; из Лиги 2 пробились только “Олдхэм Атлетик” и “Рочдейл”.

Также с третьего раунда Кубка Лиги в нем начнут участие топ-7 команд АПЛ сезона 2021/22.

Матчи состоятся 20 сентября.