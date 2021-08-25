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Лион предлагает Ауара лондонским клубам

Англия
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"Львы" не собираются терпеть поведение игрока

Лион предлагает Ауара лондонским клубам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что "Тоттенхэму" и "Арсеналу" поступило предложение приобрести Уссема Ауара из "Лиона". Клубы пока не горят желанием тратить деньги на французского полузащитника.

"Лион" готов отпустить игрока в аренду с обязательным выкупом.

Сообщается, что "Тоттенхэм" пока что ответил отказом на предложение и что Ауар не является приоритетом. Такая же ситуация с Уэстоном Маккени из "Ювентуса", которого ранее связывали со "шпорами".

В июле стало известно, что Ауар пропускает тренировки, так как хочет сменить клуб. Игрок аргументировал своё желание тем, что "Лиону" не удалось удержать лидера команды – Мемфиса Депая.

В прошлом сезоне Ауар провел за "Лион" 33 матча, в которых записал на свой счет 8 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лион Тоттенхэм (Лондон) Уссем Ауа
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