Лион предлагает Ауара лондонским клубам

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что "Тоттенхэму" и "Арсеналу" поступило предложение приобрести Уссема Ауара из "Лиона". Клубы пока не горят желанием тратить деньги на французского полузащитника.

Tottenham have been offered the chance of signing Houssem Aouar as new midfielder, Arsenal too. First answer from Spurs has been clear: he’s NOT a priority, so no talks and no bid as of now. Same for McKennie. ⚪️???????? #THFC



…but Aouar will be one to keep an eye on till the end. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

"Лион" готов отпустить игрока в аренду с обязательным выкупом.

Сообщается, что "Тоттенхэм" пока что ответил отказом на предложение и что Ауар не является приоритетом. Такая же ситуация с Уэстоном Маккени из "Ювентуса", которого ранее связывали со "шпорами".

В июле стало известно, что Ауар пропускает тренировки, так как хочет сменить клуб. Игрок аргументировал своё желание тем, что "Лиону" не удалось удержать лидера команды – Мемфиса Депая.

В прошлом сезоне Ауар провел за "Лион" 33 матча, в которых записал на свой счет 8 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.