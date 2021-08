Лион предлагает Ауара лондонским клубам

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что "Тоттенхэму" и "Арсеналу" поступило предложение приобрести Уссема Ауара из "Лиона". Клубы пока не горят желанием тратить деньги на французского полузащитника.

Tottenham have been offered the chance of signing Houssem Aouar as new midfielder, Arsenal too. First answer from Spurs has been clear: he’s NOT a priority, so no talks and no bid as of now. Same for McKennie. ⚪️???????? #THFC



…but Aouar will be one to keep an eye on till the end.