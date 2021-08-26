Гвардиола: Думаю, я покину Сити в 2023 году, а затем возглавлю сборную 

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола рассказал о своих долгосрочных планах, предположив, что сезон 2022/2023 станет для него последним для в клубе АПЛ.

Выступив на мероприятии "XP Investimentos", Гвардиола не исключил вариант, при котором он возглавит национальную сборную. Будет ли это Бразилия? Для Гвардиолы это интересный вариант, но он не верит в его осуществление. Слова тренера “Сити” приводит ESPN Brazil.

“Моим следующим шагом будет национальная сборная. Бразилия? Думаю, тренером сборной Бразилии всегда будет бразилец, я не вижу в таких командах как Бразилия иностранца”.

“Я пока не думаю о какой-то конкретной команде. Но после семи лет в “Манчестер Сити”, мне наверное нужен будет перерыв. Мне нужно будет передохнуть, оглянуться на проделанную работу и составить новые цели. В процессе я хотел бы тренировать национальную команду, южноамериканскую или европейскую. Сыграть на Копа Америка, я бы хотел получить такой опыт”, – сказал Гвардиола.

Контракт Гвардиолы с “Манчестер Сити” истекает летом 2023 года. 50-летний тренер ранее уже делал перерыв в своей карьере, прожив год в Нью-Йорке после ухода из “Барселоны” в 2012 году.