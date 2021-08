Манчестер Сити не хочет платить за Роналду, а также включать в сделку по Криштиану своего форварда

"Манчестер Сити" пока не делал предложений туринскому "Ювентусу" о трансфере португальского исполнителя Криштиану Роналду. "Горожане" хотели бы подписать 36-летнего игрока бесплатно, они не намерены включать в сделку нападающего Габриэла Жезуса.

По информации Фабрицио Романо, "Юве" же планирует продать Криштиану не менее чем за 30 миллионов евро. Агент игрока Жорже Мендеш сейчас находится в Турине и пытается организовать переход CR7 в другой клуб. Отмечается, что "ПСЖ" в трансфере не заинтересован.

Напомним, контракт форварда с "бьянконери" рассчитан до июня 2022 года. Ранее Джанлука Ди Марцио сообщал, что в "Сити" готовы платить Роналду 15 миллионов евро в год.

Cristiano Ronaldo’s agent Mendes is in Torino. He’s looking for options for Ronaldo - PSG are not interested. ???????? #CR7 Mendes approached Manchester City to sign Ronaldo - still NO bid. Juventus want €30m, Man City are not intentioned to pay any fee & want to keep Gabriel Jesus. pic.twitter.com/UswOhfua78

Pep Guardiola has been so clear with Manchester City: he’d like to keep Gabriel Jesus as part of the team, also people close to Brazilian striker are firmly convinced that Gabriel will stay. ???????????? #MCFC



He’s currently not included in Cristiano Ronaldo talks with Mendes/Juventus.