The Times: Кейн хочет увеличить свою зарплату в Тоттенхэме почти до полумиллиона евро в неделю

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн попросил увеличить свою зарплату в лондонском клубе до 450 тысяч евро в неделю.

Английский нападающий ведет переговоры об улучшении трудового договора, как сообщает издание The Times. Интересно, что Кейну уже увеличивали зарплату, когда боссы "Тоттенхэма" отказали ему в уходе год назад. По текущему контракту (истекает в 2024-м) он получает 350 тысяч евро в неделю.

Напомним, вчера, 25 августа, Кейн опубликовал заявление в своем Твиттере. Страйкер не собирается покидать лондонскую команду этим летом. Известно, что игроком интересовался "Манчестер Сити".

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ????⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1