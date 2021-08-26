С оранжевыми и бирюзовыми вставками. Челси презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Лондонский "Челси" провел презентацию своей третьей формы на начавшуюся кампанию. Новый комплект экипировки на сезон-2021/22 вдохновлен брендом одежды "Nike ACG", серией для активного отдыха, которая выделяется смелыми решениями и необычными цветами.

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Технический спонсор лондонцев, американский производитель спортивной одежды Nike, использовал для формы несколько оттенки бирюзового, а также оранжевые вставки.

The Third Kit collection looking 100% ????



Inspired by Nike ACG, this is a range purpose built for European nights. With neon flares and bold prints; care free for all conditions. #ItsAChelseaThing — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2021

В чемпионате Англии "Челси" уже стартовал с двух побед. Сначала "синие" обыграли на "Стэмфорд Бридж" "Кристал Пэлас" (3:0), а затем в гостях одолели "Арсенал" в рамках лондонского дерби (0:2).