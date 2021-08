С оранжевыми и бирюзовыми вставками. Челси презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Лондонский "Челси" провел презентацию своей третьей формы на начавшуюся кампанию. Новый комплект экипировки на сезон-2021/22 вдохновлен брендом одежды "Nike ACG", серией для активного отдыха, которая выделяется смелыми решениями и необычными цветами.

Технический спонсор лондонцев, американский производитель спортивной одежды Nike, использовал для формы несколько оттенки бирюзового, а также оранжевые вставки.

The Third Kit collection looking 100% ????



Inspired by Nike ACG, this is a range purpose built for European nights. With neon flares and bold prints; care free for all conditions. #ItsAChelseaThing