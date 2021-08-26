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С оранжевыми и бирюзовыми вставками. Челси презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22
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Chelsea
Лондонский "Челси" провел презентацию своей третьей формы на начавшуюся кампанию. Новый комплект экипировки на сезон-2021/22 вдохновлен брендом одежды "Nike ACG", серией для активного отдыха, которая выделяется смелыми решениями и необычными цветами.
Технический спонсор лондонцев, американский производитель спортивной одежды Nike, использовал для формы несколько оттенки бирюзового, а также оранжевые вставки.
The Third Kit collection looking 100% ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2021
Inspired by Nike ACG, this is a range purpose built for European nights. With neon flares and bold prints; care free for all conditions. #ItsAChelseaThing
В чемпионате Англии "Челси" уже стартовал с двух побед. Сначала "синие" обыграли на "Стэмфорд Бридж" "Кристал Пэлас" (3:0), а затем в гостях одолели "Арсенал" в рамках лондонского дерби (0:2).
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