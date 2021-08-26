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С оранжевыми и бирюзовыми вставками. Челси презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Англия
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С оранжевыми и бирюзовыми вставками. Челси презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Chelsea

Новина українською

Лондонский "Челси" провел презентацию своей третьей формы на начавшуюся кампанию. Новый комплект экипировки на сезон-2021/22 вдохновлен брендом одежды "Nike ACG", серией для активного отдыха, которая выделяется смелыми решениями и необычными цветами.

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Технический спонсор лондонцев, американский производитель спортивной одежды Nike, использовал для формы несколько оттенки бирюзового, а также оранжевые вставки.

В чемпионате Англии "Челси" уже стартовал с двух побед. Сначала "синие" обыграли на "Стэмфорд Бридж" "Кристал Пэлас" (3:0), а затем в гостях одолели "Арсенал" в рамках лондонского дерби (0:2).

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В статье: Челси (Лондон) футбольная форма
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 14:26
Форма - го.в.но, на каких-то фазанов похожи
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Запорізьке Торпедо (zp)
26.08.2021 в 14:02
Лукака уже в Челси, я шото пропустил? форма - подкротовники)
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0
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Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 14:25
Сильно пропустил, это была не эпопея типа перехода Супряги, но тоже жевалось не один день
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FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 14:29
Когда это оранжевый стал только цветом кротов?
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