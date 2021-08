Легенда Тоттенхэма вернулась в АПЛ после сезона в Турции

Полузащитник Аарон Леннон покинул турецкий "Кайсериспор". Игрок снова будет выступать в Английской Премьер-лиге, вновь за "Бернли", за который он играл 2 года до отъезда с британских полей. Детали контракта не разглашаются.

34-летний Леннон ранее защищал цвета "Лидс Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона". Также Аарона вызывали в сборную Англии.

Выступая за "шпоры", в сезоне 2006/07 Леннон был номинирован на звание лучшего молодого игрока года, но занял третье место, уступив Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Сеску Фабрегасу из "Арсенала".

We are delighted to confirm that winger Aaron Lennon has agreed a deal to return to Turf Moor as a Burnley player ???? pic.twitter.com/1DgAl9soJc