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Миссия "Манчестер". Агент Криштиану Роналду прибыл на переговоры с боссами Ювентуса
Уже очевидно, что не "Юнайтед"
Getty Images / Global Images Ukraine
Жорже Мендеш, агент португальского форварда Криштиану Роналду, прибыл в Турин на переговоры с руководством "Ювентуса".
Цель Мендеша – организовать трансфер Криштиану в "Манчестер Сити". Пока стороны должны подобрать подходящие условия для итальянского гранда, как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Жорже предлагает отпустить 36-летнего ветерана бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые готовы пойти в "Ювентусе". Сам CR7 готов сменить команду. Известно, что "Сити" – единственный реальный претендент на игрока. "Горожане" способны платить Роналду 15 миллионов евро в год.
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