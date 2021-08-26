Миссия "Манчестер". Агент Криштиану Роналду прибыл на переговоры с боссами Ювентуса

Жорже Мендеш, агент португальского форварда Криштиану Роналду, прибыл в Турин на переговоры с руководством "Ювентуса".

Цель Мендеша – организовать трансфер Криштиану в "Манчестер Сити". Пока стороны должны подобрать подходящие условия для итальянского гранда, как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Жорже предлагает отпустить 36-летнего ветерана бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые готовы пойти в "Ювентусе". Сам CR7 готов сменить команду. Известно, что "Сити" – единственный реальный претендент на игрока. "Горожане" способны платить Роналду 15 миллионов евро в год.