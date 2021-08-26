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Миссия "Манчестер". Агент Криштиану Роналду прибыл на переговоры с боссами Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Уже очевидно, что не "Юнайтед"

Миссия "Манчестер". Агент Криштиану Роналду прибыл на переговоры с боссами Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жорже Мендеш, агент португальского форварда Криштиану Роналду, прибыл в Турин на переговоры с руководством "Ювентуса".

Цель Мендеша – организовать трансфер Криштиану в "Манчестер Сити". Пока стороны должны подобрать подходящие условия для итальянского гранда, как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Жорже предлагает отпустить 36-летнего ветерана бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые готовы пойти в "Ювентусе". Сам CR7 готов сменить команду. Известно, что "Сити" – единственный реальный претендент на игрока. "Горожане" способны платить Роналду 15 миллионов евро в год.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити Жорже Мендеш
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (2)
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Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 14:28
менше 25 млн? Во Роналду здав...
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under21 (Львів)
26.08.2021 в 14:41
може то тільки за ліву ногу?
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