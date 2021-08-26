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Манчестер Юнайтед потерял полузащитника на неопределенный срок
мактоминей перенес операцию
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей перенёс операцию на пахе, пишет официальный сайт клуба.
"Скотт перенёс операцию по поводу продолжающейся травмы паха, которая вызывала сильную боль во время игры. Испробовав все другие варианты лечения в предсезонный период, операция была признана необходимой для решения проблемы. Мы надеемся, что он скоро вернётся", — говорится в заявлении клуба.
Мактоминей точно не сможет принять участие в предстоящем матче с "Вулверхэмптоном", а также не поедет матчи отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
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