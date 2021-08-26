Алиссон: Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем

Вратарь английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон Беккер считает, что клубу по силам выиграть четыре трофея в этом сезоне.

"Чемпионская гонка в английской Премьер-Лиге в этом сезоне будет в центре внимания? Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего. Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей. Думаю, нам это по силам", — приводит слова бразильца Sky Sports.

Алиссон Беккер — чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира по футболу, победитель Кубка Америки.