  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Алиссон: Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алиссон: Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем

Англия
(1 голосов)

Вратарь уверен, что его команде это под силу

Алиссон: Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем

Новина українською

Вратарь английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон Беккер считает, что клубу по силам выиграть четыре трофея в этом сезоне.

"Чемпионская гонка в английской Премьер-Лиге в этом сезоне будет в центре внимания? Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего. Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей. Думаю, нам это по силам", — приводит слова бразильца Sky Sports.

Алиссон Беккер — чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира по футболу, победитель Кубка Америки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...