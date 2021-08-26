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Сульшер хочет видеть в команде полузащитника Вест Хэма
Но красные не готовы платить такую сумму за игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб этим летом подписал полузащитника. Об этом пишет The Independent.
Приоритетная цель тренера – Деклан Райс из "Вест Хэма", который может выполнять роль опорника. Однако с учётом трат "Юнайтед" без серьёзных продаж этим летом и высоких запросов "Вест Хэма" – около € 115 млн, трансфер Деклана может быть отложен на год.
Клуб из Манчестера, чтобы выручить средства на покупку футболиста, готов был этим летом продать Донни ван де Бека и Фила Джонса, но не сумел найти покупателей.
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