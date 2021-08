Кунде в шаге от завершения перехода в Челси

Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Жюль Кунде из "Севильи" скоро присоединится к "Челси". Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

Соглашение рассчитано до 2026 года. Ранее сообщалось, что французский защитник будет получать в "Челси" 4 миллиона евро в год + бонусы.

Jules #Koundè has agreed personal terms with #Chelsea for a contract until 2026 (€4M/year + bonuses). The french centre-back is pushing to join #Blues and wants to leave #Sevilla, which are in advanced talks with #CFC for his sale. #transfers