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Кунде в шаге от завершения перехода в Челси
Игрок уже почти в руках Томаса Тухеля
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Жюль Кунде из "Севильи" скоро присоединится к "Челси". Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.
✅???????? Jules #Koundè to #Chelsea from #Sevilla for €55M. Contract until 2026. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2021
Соглашение рассчитано до 2026 года. Ранее сообщалось, что французский защитник будет получать в "Челси" 4 миллиона евро в год + бонусы.
Jules #Koundè has agreed personal terms with #Chelsea for a contract until 2026 (€4M/year + bonuses). The french centre-back is pushing to join #Blues and wants to leave #Sevilla, which are in advanced talks with #CFC for his sale. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
Завершение сделки задержалось из-за Курта Зума, который изначально должен был стать частью сделки по Кунде. У игрока слишком большая зарплата и "Севилье" было бы сложно пойти на такие условия. Сам игрок хотел остаться выступать в Англии.
Кунде – игрок сборной Франции, а также, в прошлом, выступал за "Бордо". За два года в "Севилье" защитник провел 91 матч, забил 6 голов и отдал две результативные передачи.
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