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Кунде в шаге от завершения перехода в Челси

Англия
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Игрок уже почти в руках Томаса Тухеля

Кунде в шаге от завершения перехода в Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Жюль Кунде из "Севильи" скоро присоединится к "Челси". Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

Соглашение рассчитано до 2026 года. Ранее сообщалось, что французский защитник будет получать в "Челси" 4 миллиона евро в год + бонусы.

Завершение сделки задержалось из-за Курта Зума, который изначально должен был стать частью сделки по Кунде. У игрока слишком большая зарплата и "Севилье" было бы сложно пойти на такие условия. Сам игрок хотел остаться выступать в Англии.

Кунде – игрок сборной Франции, а также, в прошлом, выступал за "Бордо". За два года в "Севилье" защитник провел 91 матч, забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Курт Зума Жюль Кунде
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