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Манчестер Сити отстранил Менди после четырех обвинений в изнасиловании

Англия
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27-летний футболист подозревается в серьезных преступлениях

Манчестер Сити отстранил Менди после четырех обвинений в изнасиловании

Фото: The FA via Getty Images/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Фланговый защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Менди был отстранен клубом, попав под подозрение в изнасиловании.

Как сообщает Полиция Чешира, Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия. Они могли произойти между октябрем 2020 и августом 2021 года. В данный момент Менди находится под арестом.

Защитник “Сити” предстанет перед судом 27 августа.

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В статье: Манчестер Сити Бенжамин Менди Бенжамен Менди
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