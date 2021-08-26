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Манчестер Сити отстранил Менди после четырех обвинений в изнасиловании
27-летний футболист подозревается в серьезных преступлениях
Фото: The FA via Getty Images/Автор - невідомий
Фланговый защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Менди был отстранен клубом, попав под подозрение в изнасиловании.
Как сообщает Полиция Чешира, Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия. Они могли произойти между октябрем 2020 и августом 2021 года. В данный момент Менди находится под арестом.
Защитник “Сити” предстанет перед судом 27 августа.
Statement from Cheshire police— Sam Lee (@SamLee) August 26, 2021
“Benjamin Mendy, aged 27, has been charged with four counts of rape and one count of sexual assault.
The charges relate to three complainants over the age of 16 & are alleged to have taken place between Oct 2020 & Aug 2021.”https://t.co/3GLVndSOOe
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