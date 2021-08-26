Манчестер Сити отстранил Менди после четырех обвинений в изнасиловании

Фланговый защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Менди был отстранен клубом, попав под подозрение в изнасиловании.

Как сообщает Полиция Чешира, Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия. Они могли произойти между октябрем 2020 и августом 2021 года. В данный момент Менди находится под арестом.

Защитник “Сити” предстанет перед судом 27 августа.