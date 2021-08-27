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Гвардиола не хочет начинать сезон АПЛ без нападающего – Сити готов платить Юве за Роналду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Личный контракт уже почти летит на стол Криштиану

Гвардиола не хочет начинать сезон АПЛ без нападающего – Сити готов платить Юве за Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его перехода из туринского "Ювентуса".

Читайте такжеПортугальский журналист: Роналду уже поговорил с Гвардиолой

По информации The Athletic, у испанца нет уверенности в том, что португалец идеально впишется в игровой рисунок "горожан". Тем не менее, Пеп считает, что лучше войти в сезон АПЛ с Роналду, чем вовсе играть без нападающего.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Паоло Агемо, английский клуб предложит 30 миллионов евро за многократного обладателя Золотого мяча. Контракт будет подписан на 2 года. Официальное заявление ожидаем уже сегодня, 27 августа. Зарплата Криштиану в Манчестере составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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В статье: Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (7)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2021 в 12:21
сепарягу купите! за 4-5 шубкис отдаст, если только через схемы, а не напрямую в мансити))
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0
-3
Dr. House (Поділля)
27.08.2021 в 12:24
Пє-є-єтросян, па-а-ашутіл...
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 12:16
Как всегда, персональные фанаты кр7 из уа-футбол, занимаются манипуляциями. Я посмотрел несколько сообщений в британских СМИ на эту тему и могу сказать точно - Гвардиола ещё кое-что сказал очень важное, но по каким-то причинам, персональные фанаты кр7 из уа-футбол, отфильтровали сказанные Гвардиолой слова. А сказал Гвардиола следующее - "Есть опасения, что Роналду может негативно влиять на климат внутри команды (на раздевалку). И . да.. Гвардиола действительно сказал, что даже в этом случае, лучше войти в сезон с форвардом, чем без него. Но нигде не звучала фраза, что Сити готов платить запрашиваемую Ювентусом сумму.
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+2
-4
Dr. House (Поділля)
27.08.2021 в 12:23
АЛЄНЬ, ти знову Мундо Депортіво обчитався до всрачки?))). Так ця каталунсько- сепарська жовта газетка ще з тиждень назад писала, що РМ вийде з чемпіонату Іспанії і має намір грати в чемпіонаті Англії))). Її і твій рівень всім давно зрозумілі. А ти продовжуй обтікати тєчкою при згадуванні про КР у своїй шепетівській палаті
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+2
-2
Чернышев (Tegusi)
27.08.2021 в 12:42
Поділля, що ти верзеш?
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.08.2021 в 12:50
Тегусі, верзе Алєнь зверху і Мундо Депортіво, яке він читає і звідти пише дурниці тут. З тиждень назад ця газетка писала на повному серйозі, що Перес з Реалом мають намір вийти із Ла-Ліги і увійти в АПЛ.
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
27.08.2021 в 12:11
А Жезусик шо не нападающий чи шо?
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0
0


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