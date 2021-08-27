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Гвардиола не хочет начинать сезон АПЛ без нападающего – Сити готов платить Юве за Роналду
Личный контракт уже почти летит на стол Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его перехода из туринского "Ювентуса".
По информации The Athletic, у испанца нет уверенности в том, что португалец идеально впишется в игровой рисунок "горожан". Тем не менее, Пеп считает, что лучше войти в сезон АПЛ с Роналду, чем вовсе играть без нападающего.
Как сообщает журналист Sky Sport Italia Паоло Агемо, английский клуб предложит 30 миллионов евро за многократного обладателя Золотого мяча. Контракт будет подписан на 2 года. Официальное заявление ожидаем уже сегодня, 27 августа. Зарплата Криштиану в Манчестере составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
❗???????? #Ronaldo will leave #Juventus after 3 years. City is the next destination, #Mendes will bring to Juventus the City's offer (30 millions euro) @SkySport @SkySportsNews #ManchesterCity— Paolo Aghemo (@AghemoPaolo) August 26, 2021
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