Гвардиола не хочет начинать сезон АПЛ без нападающего – Сити готов платить Юве за Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его перехода из туринского "Ювентуса".

По информации The Athletic, у испанца нет уверенности в том, что португалец идеально впишется в игровой рисунок "горожан". Тем не менее, Пеп считает, что лучше войти в сезон АПЛ с Роналду, чем вовсе играть без нападающего.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Паоло Агемо, английский клуб предложит 30 миллионов евро за многократного обладателя Золотого мяча. Контракт будет подписан на 2 года. Официальное заявление ожидаем уже сегодня, 27 августа. Зарплата Криштиану в Манчестере составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

❗???????? #Ronaldo will leave #Juventus after 3 years. City is the next destination, #Mendes will bring to Juventus the City's offer (30 millions euro) @SkySport @SkySportsNews #ManchesterCity