Сульшер: Роналду — легенда МЮ, величайший игрок. Посмотрим, что будет дальше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"Криштиану — легенда "Манчестер Юнайтед". Если вы спросите меня, то я назову его величайшим игроком всех времён. Мне посчастливилось играть с ним. Мы всегда с ним хорошо общались. Бруно тоже разговаривал с ним, и он знает, что мы думаем о нём. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".