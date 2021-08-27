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Сульшер: Роналду — легенда МЮ, величайший игрок. Посмотрим, что будет дальше
Наставник МЮ хотел бы видеть португальца в своих рядах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из "Ювентуса".
"Криштиану — легенда "Манчестер Юнайтед". Если вы спросите меня, то я назову его величайшим игроком всех времён. Мне посчастливилось играть с ним. Мы всегда с ним хорошо общались. Бруно тоже разговаривал с ним, и он знает, что мы думаем о нём. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
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