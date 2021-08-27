Роналду подпишет двухлетний контракт с МЮ

Криштиану Роналду проведет медицинское обследование в Лиссабоне перед подписанием контракта с Манчестер Юнайтед, пишет Manchester Evening News.

Сообщается, что 36-летний форвард подпишет двухлетний контракт.

Напомним, что Манчестер Сити прекратили переговоры с Роналду, этим сразу же воспользовались "красные дьяволы". Сэр Алекс Фергюсон поговорил с Роналду сегодня утром касательно трансфера в Манчестер Юнайтед.

Вмешательство Фергюсона, а также поддержка Глейзеров, побудили Роналду вернуться на родину в "Юнайтед" через 12 лет после того, как он покинул клуб.