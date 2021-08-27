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Роналду подпишет двухлетний контракт с МЮ

Англия
(3 голосов)

Игрока уговорил Алекс Фергюсон

Роналду подпишет двухлетний контракт с МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду проведет медицинское обследование в Лиссабоне перед подписанием контракта с Манчестер Юнайтед, пишет Manchester Evening News.

Сообщается, что 36-летний форвард подпишет двухлетний контракт.

Напомним, что Манчестер Сити прекратили переговоры с Роналду, этим сразу же воспользовались "красные дьяволы". Сэр Алекс Фергюсон поговорил с Роналду сегодня утром касательно трансфера в Манчестер Юнайтед.

Вмешательство Фергюсона, а также поддержка Глейзеров, побудили Роналду вернуться на родину в "Юнайтед" через 12 лет после того, как он покинул клуб.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
27.08.2021 в 18:07
Нікому не треба КР? Так, монреальський оленю? Та за нього скоро бійка буде....
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Ol-g (Одесса)
27.08.2021 в 18:05
Та і як би Пеп його прилаштував? Кройфізм же.
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Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 17:43
Это хорошо, но я не уверен что тренер сможет вести команду е титулам
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RedBlack (Rivne)
27.08.2021 в 17:43
До останнього невірив, що КР перейде в МС) Це була б зневага для вболівальників МЮ
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