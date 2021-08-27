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Роналду подпишет двухлетний контракт с МЮ
Игрока уговорил Алекс Фергюсон
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду проведет медицинское обследование в Лиссабоне перед подписанием контракта с Манчестер Юнайтед, пишет Manchester Evening News.
Сообщается, что 36-летний форвард подпишет двухлетний контракт.
Напомним, что Манчестер Сити прекратили переговоры с Роналду, этим сразу же воспользовались "красные дьяволы". Сэр Алекс Фергюсон поговорил с Роналду сегодня утром касательно трансфера в Манчестер Юнайтед.
Вмешательство Фергюсона, а также поддержка Глейзеров, побудили Роналду вернуться на родину в "Юнайтед" через 12 лет после того, как он покинул клуб.
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