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Официально. Роналду возвращается в МЮ

Англия
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(4 голосов)

Португалец все-таки вернулся в Юнайтед

Официально. Роналду возвращается в МЮ

Новина українською

Криштиану Роналду переходит в "Манчестер Юнайтед". Официальный твиттер клуба сообщил о достигнутых договоренностях с "Ювентусом" и игроком.

Сообщается, что португалец подпишет контракт с "манкунианцами" до 2023 года. Годовой оклад – 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист близок к "Манчестер Сити", но в пятницу ночью появилась информация о третьей стороне переговоров – "Юнайтед".

Также известно что Жорже Мендеш прилетал вечером четверга в Париж, чтобы запутать СМИ.

Напомним, что контракт португальца с "Ювентусом истекал" следующим летом.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (48)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:12
Кстати, кто не в курсе. Здесь снова вышло пошалить чучело с ником нашего американского друга. Чтобы все правильно воспринимали его погремуху, он себя обозвал ЖОРА ! Где первая буква - это кириллица, а три остальные - латиница...
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0
-2
Ol-g (Одесса)
27.08.2021 в 20:10
А зачем это ему? Просто недоволен Ювентусом?
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:06
Ну, вобщем, помог Ювентусу не выиграть Лигу Чемпионов... Сбежал в Манчестер делать то же самое...
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0
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 20:13
допінгований лівоногий вічний лузер-пішохід ЛеоМессіGoldenDILDO З НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ МЛН ЄВРО
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0
0
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MES QUE UN ANUS
27.08.2021 в 20:05
ПАРНИ! Игнорируем неудобную тему! Лучший футболист в историю переходит в лучшую лигу! Тема КРАЙНЕ НЕУДОБНАЯ. ИГНОРИРУЕМ!!!!
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:05
ЛЕО МЕССИ 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!!
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0
-3
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 20:02
Безусловно. пожелаю ему успеха.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:03
Зачем?
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 20:03
Дарик, не мучай клаву.
0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:02
... А ещё кто-то здесь на сайте сомневается в моих способностях предугадывать события.. Ха-ха-ха... Какие наивные... Я только вчера сказал, что вся эта история с Криштиано Роналду очень напоминает мне известный мультфильм "Жил-был пёс"...И ведь на 100% правильная аллегория, не так ли? Помните, что предвещало возвращению старого пса в дом к своим бывшим хозяевам? Правильно... Его обман, в котором ему подыграл волк... Вот и в случае с Роналду, как сообщает ресурс уа-футбол, агент португальца тоже занимался обманом, перемещаясь между Турином и Парижем... Вобщем, как по мне, это очень хорошо, что Роналду пролетел, как фанера над Парижем.. Все-таки, лучший футболист мира - Лео Месси, только в двух или трех показателях уступает португальцу, что касается рекордов и тд. Он на 2,4 года младше и Лео имеет 4 ЛЧ, а у Роналду 5 (хоть и 4 из них с помощью арбитров). Так вот, было бы несправедливо к Лео Месси, если бы шейхи забрали себе ещё и этого ленивого португальца. Не хватало ещё, чтобы Лео добывал ушастый трофей для португальца...
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0
-2
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Horus (Днепропетровск)
27.08.2021 в 20:05
Сравнивать их - заведомо бесперспективное занятие. Но есть факты: пока Кристиано добывал трофеи клубам (и сборным), Лео чаще сливал Бавариям 2:8 и Ливерпулям после 3:0 дома)
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:09
Ты что-то перепутал 2-8 это слив УЕФА...Что касается, пока кр7 что-то там добывал.. Ага... В Ювентусе просрал Лиги Чемпионов, причем, с позором, Кубки и суперкубки и по счастливой случайности не оказался на 5-м, не лигочемпионском месте в Серии А. Наполи их спас от позора, когда сами могли... Но...
0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 20:11
З Парижем зрозуміло, але як МС міг його розглядати? Для мене це загадка. Чи на безриб'ї і рак риба? Як так сталося, що Реал має гроші на Мбаппе, а МС не може купити нормального форварда з їх то можливостями?
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 20:11
27.08.2021 в 20:022:8 - фінал ЛЧ з Баварією - вечное "величие" Барселони
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 20:02
2021 рік став найрезультативнішим на гучні переходи топів: Мессі, Роналду, скоріш за все Мбаппе, тільки Неймар продовжив контракт. Лишається Холанд.... А його трансфер цілком ймовірний, якщо француз в Мадрид поїде!Я вже не говорю про другий ешалан: Рамос, Донарума...
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
27.08.2021 в 20:01
Штук 20 за сезон забьет. Респект португальцу. Хочет и могёт. И не очкует и не ищет тепличных условий как меська.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 20:03
Ты что-то перепутал.. Это респект его агенту, что хоть кому-то втюхал этого ленивого пенсионера.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 20:04
забьет, будет молодец.
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
27.08.2021 в 20:00
Здавалось би самий працьовитий переходить в найбільш енерговитратний чемпіонат Проте чи зможе КР у 36 ПАХАТИ, як раніше? Виступ в Ювентусі не дає приводу для великого оптимізму... Проте подивимось... як Роналду проявить себе в АПЛ. Чи примусить Погба такий "конкурент" викладатися більш чи менше сачкувати Теж цікаве питання?
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 19:38
ВітяАплодісмент, hardcorepwnz (Украина), victor1306 (Мадрид), prockop4uck (Киев), Анестезіо (Вінниця), Простоквашин(Харків), Storm(Миколаїв) Панове (хто залишився вірним принципам РЕАЛістів!) Я БУВ, Є І БУДУ ТУТ НА ФОРУМІ !!! і ще переживу усе мессозбочене бидло разом узяте з шепетівсько-шарлотським шизовиродками
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+2
-2
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Loader (Днепр)
27.08.2021 в 19:41
Какой оптимист. Напомнил ты мне старый анекдот про девочку.
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+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 20:07
не мучайся, малыш. Больные, особенно такие, никому не нужны. Суровая правда жизни. Лучше тебе в палату к Дарику. Как нибудь поладите.
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 20:10
27.08.2021 в 19:41 27.08.2021 в 20:07 два п.д.ри мессозбоченці
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0
0
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 19:31
будет заканчивать за дарма
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+1
-4
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 19:37
раскрутил ло хов
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+1
-2
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 19:40
За драма Ти працюешь
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0
0
Algrab (Костопiль)
27.08.2021 в 19:28
Тепер треба очна зустріч в ЛЧ ПСЖ та МЮ!!!
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
27.08.2021 в 19:23
Цирк на дроте. Ну посмотрим, что покажет грозный, но уже немолодой бомбардир в самой мастеровитой лиге мира.
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 19:32
Хард Привіт! Мені завжди імпонувало те що ти не стелився (як останнім часом косануло одним за одним дволиких сцикливих перебіжчиків) під мессоманію бидла яке сходиться лише виригнути шизобрехню на статті НАЙТИТУЛОВАНІШОГО РЕАЛ МАДРИД та НАЙКРАЩОГО ФУТБОЛІСТА В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ (759 ГОЛІВ - БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ РЕКОРД!!!) У СВІТІ - КРІШТІАНО РОНАЛДО!!!HALA REAL MADRID!!! ЗНАЙ НАШИХ!
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+1
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 19:46
Це точно цирк: спочатку Роналду в формі ПСЖ виклали в мережу, потім в МС сватали, вже Пеп інтерв'ю давав, і тут хоп... МЮ- нежданчик, обійшов усіх на веражі ))Радує що хоч не довго тривала вистава...
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0
-1
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Loader (Днепр)
27.08.2021 в 19:49
Никакого виража не было. Был отказ ПСЖ, а затем МС. После слива денежных мешков с МЮ все быстро и решилось.
+1
-3
ДнепрРечка1
27.08.2021 в 19:21
Это хорошо. Вы же понимаете, что ни Месси, ни Рона теперь уже в Интере Майами не будет. Рону 36, контракт на 2 года ,Рон сам не захочет переходить туда в 38 лет. Так что буй Бекхэму в рот, а не Месси и Роналду в Интер Майами.
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0
0
TIHOnew (Хмельницький)
27.08.2021 в 19:20
Не здивуюсь, якщо роки через три гноміссіомо повернеться назад в Барселону (якщо до того моменту вона не збанкрутує). Він любить повторювати за Великим. А тут йому Рон дав приклад.
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.08.2021 в 19:17
Супер!!!!!!
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+1
0
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Loader (Днепр)
27.08.2021 в 19:15
У МЮ в раздевалке был один мозгогрыз - Погба, теперь будет два. Сульшеру трудновато будет с амбициями парней.
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+3
-5
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 19:33
амбиции уже у него в прошлом
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0
0
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Loader (Днепр)
27.08.2021 в 19:38
Не согласен. Он хочет выиграть еще что-то значимое. Ради этого и перебирался в Ювентус. Там не получилось, вот и слинял. Как там персофаны любят говорить: за новым вызовом. Получится ли с МЮ? Нет.
+1
-2
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 19:39
да все хотят что выиграть, но на 1ом месте, как всегда деньги
0
0
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 19:40
и Юве хотел)
0
0
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Loader (Днепр)
27.08.2021 в 19:43
Оставшись в Юве, он получил бы значительно больше за этот сезон. Подозреваю назревавший конфликт с Аллегри. И лавка на замены.
0
-2
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Stuntriding (Киев)
27.08.2021 в 19:14
Ну, откуда вышел Звездой, туда и вернулся. Это отлично!Хоть и возраст уже и в АПЛ силовой футбол, но будет интересно.Хорошее завершение карьеры, в ТОП клубе!!!P.s. И как же не хватает сэра Алекса, у руля дьяволов
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+2
-2
prockop4uck (Киев)
27.08.2021 в 19:08
Ну вот что и следовало доказать. Роналду даже в 36 востребован и его покупает топ-клуб в топ-лигу. А месси шо? Как свободный агент еле пристроился в несчастное ПСЖ, будет пасти коров в дворовом чемпионате.
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+8
-5
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таврия19752009 (симферополь)
27.08.2021 в 19:18
Вы думаете ему будет тоже платить 50 м?
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+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2021 в 19:55
prockop4uck (Киев) 27.08.2021 в 19:08 РЕАЛІСТ! Мессі - ДОПІНГований лузер-мажор на дешевих понтах з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ млн євро
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0
0
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victor1306 (Мадрид)
27.08.2021 в 19:03
Це просто БОМБА! до останнього не вірив, що перейде в стан горожан. Оце так завершення історії!
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
27.08.2021 в 19:12
Ну завершення думаю буде в Спортінгу. А це просто прекрасний момент повернення додому, якщо можна так виразитись.
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+1
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
27.08.2021 в 19:12
млс, спортинг разве что как тренер ... бесплатно Рон бегать не будет же ...
+1
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 19:02
Ура. Как же это прекрасно.
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+1
-1


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