Официально. Роналду возвращается в МЮ

... А ещё кто-то здесь на сайте сомневается в моих способностях предугадывать события.. Ха-ха-ха... Какие наивные... Я только вчера сказал, что вся эта история с Криштиано Роналду очень напоминает мне известный мультфильм "Жил-был пёс"...И ведь на 100% правильная аллегория, не так ли? Помните, что предвещало возвращению старого пса в дом к своим бывшим хозяевам? Правильно... Его обман, в котором ему подыграл волк... Вот и в случае с Роналду, как сообщает ресурс уа-футбол, агент португальца тоже занимался обманом, перемещаясь между Турином и Парижем... Вобщем, как по мне, это очень хорошо, что Роналду пролетел, как фанера над Парижем.. Все-таки, лучший футболист мира - Лео Месси, только в двух или трех показателях уступает португальцу, что касается рекордов и тд. Он на 2,4 года младше и Лео имеет 4 ЛЧ, а у Роналду 5 (хоть и 4 из них с помощью арбитров). Так вот, было бы несправедливо к Лео Месси, если бы шейхи забрали себе ещё и этого ленивого португальца. Не хватало ещё, чтобы Лео добывал ушастый трофей для португальца...