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Официально. Роналду возвращается в МЮ
Португалец все-таки вернулся в Юнайтед
Криштиану Роналду переходит в "Манчестер Юнайтед". Официальный твиттер клуба сообщил о достигнутых договоренностях с "Ювентусом" и игроком.
Сообщается, что португалец подпишет контракт с "манкунианцами" до 2023 года. Годовой оклад – 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист близок к "Манчестер Сити", но в пятницу ночью появилась информация о третьей стороне переговоров – "Юнайтед".
Также известно что Жорже Мендеш прилетал вечером четверга в Париж, чтобы запутать СМИ.
Напомним, что контракт португальца с "Ювентусом истекал" следующим летом.
Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.
Welcome ????????????????, @Cristiano ????#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
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