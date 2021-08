МЮ отдаст за Роналду примерно 20 миллионов евро

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил подробности сделки по Криштиану Роналду: "Ювентус" получит 20 гарантированных миллионов евро от "МЮ", ещё 3 перечислят на счета клуба, если будут достигнуты определенные условия.

Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. ???? #MUFC



Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.