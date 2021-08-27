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МЮ отдаст за Роналду примерно 20 миллионов евро
Стали известны точные цифры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил подробности сделки по Криштиану Роналду: "Ювентус" получит 20 гарантированных миллионов евро от "МЮ", ещё 3 перечислят на счета клуба, если будут достигнуты определенные условия.
Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021
Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.
"Ювентус" сразу получит 15 миллионов евро, 8 предполагаются в виде бонусов, но источник сообщает, что 5 из них будут гарантированно получены.
Напомним, что Криштиану выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С "манкунианцами" нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.
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