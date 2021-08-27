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Мы достигли не всего, чего хотели, но все же написали красивую историю. Прощальное письмо Криштиану болельщикам
Роналду красиво попрощался с болельщиками "Юве"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду после подтверждения перехода в "Манчестер Юнайтед" выложил пост, в котором попрощался с фанатами "Ювентуса".
"Сегодня я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых значимых во всей Европе. Я отдавал свои сердце и душу за "Ювентус", и я всегда буду любить Турин, до конца моих дней.
Болельщики "Ювентуса" всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире.
В итоге мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли отличных результатов. Не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю.
Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую себя частью вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики, вы всегда будете в моем сердце ????????❤️????????????⚽️", – написал Криштиану в своем инстаграме.
Напомним, что вечером в пятницу трансфер Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" был официально подтвержден. Португальский нападающий присоединится к "манкунианцам" за 20 миллионов евро.
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