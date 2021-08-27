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Мы достигли не всего, чего хотели, но все же написали красивую историю. Прощальное письмо Криштиану болельщикам

Англия
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(2 голосов)

Роналду красиво попрощался с болельщиками "Юве"

Мы достигли не всего, чего хотели, но все же написали красивую историю. Прощальное письмо Криштиану болельщикам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду после подтверждения перехода в "Манчестер Юнайтед" выложил пост, в котором попрощался с фанатами "Ювентуса".

"Сегодня я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых значимых во всей Европе. Я отдавал свои сердце и душу за "Ювентус", и я всегда буду любить Турин, до конца моих дней.

Болельщики "Ювентуса" всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире.

В итоге мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли отличных результатов. Не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую себя частью вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики, вы всегда будете в моем сердце ????????❤️????????????⚽️", – написал Криштиану в своем инстаграме.

Напомним, что вечером в пятницу трансфер Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" был официально подтвержден. Португальский нападающий присоединится к "манкунианцам" за 20 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (10)
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Kevin600 (Луцьк)
27.08.2021 в 21:49
Класний пост від кращого гравця. Респек!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 21:36
Приоткрою завесу для персональных обожателей этого пенсионера... Когда Аллегри вернулся в клуб, первым делом он пообщался со старожилами Ювентуса. Бонуччи, Кьелини и др.. Он хотел понимать причины всего лишь четвертого места в чемпионате. Также, персонально речь шла о Криштиано Роналду. И вот те, с кем общался новый тренер Ювентуса дали не очень хорошую характеристику португальцу. Прежде всего, его поведению в раздевалке и отношениям с некоторыми игроками команды. Также были высказаны возмущения тем фактом, что Роналду сам себе выбирал, естественно, под предлогом мнимой травмы, когда ему отдохнуть. Например, перед матчами ЛЧ, чтобы не играть в графике - игра каждые три дня. Я предполагаю, что Аллегри имел беседу с кр7, где и сказал ему, что привилегий в команде не будет ни у кого. Это было завуалированно сказано и на одной из первых пресс конференций Аллегри в клубе. С тех пор, Роналду и пожелал уйти. Вобщем, не очень хорошо он зарекомендовал в клубе. В прощальном послании можно всё что угодно сказать, но люди судят о человеке по его поступкам.
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usovvictor (Kharkov)
27.08.2021 в 21:27
...хорошо распрощался, без лишних слез, кратко...
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Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 21:16
Достойный человек
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 21:22
Скорее, отстойный...
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metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 21:14
Молодец.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 21:22
Не совсем.. Слова - ничто! Поступки - всё!
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Footballers (Умань)
27.08.2021 в 21:10
Достойно
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 21:22
Отстойно..
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Kevin600 (Луцьк)
27.08.2021 в 21:50
Ну ти і олень
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