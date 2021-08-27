  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Легенда "Челси" продолжит гонять шайбу

Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс

Фото: Guildford Phoenix / Автор: John Uwins

Новина українською

Петр Чех переподписал соглашение с полупрофессиональной английской хоккейной командой "Гилфорд Феникс", сообщает твиттер клуба.

Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" поиграет на льду ещё год – соглашение подписано до следующего лета.

В хоккее Петр выбрал также позицию вратаря. В минувшем сезоне он провел за команду 6 матчей, отразив 93,4% бросков. Чех также сделал 2 шатаута(сухих матча).

"Гилфорд" выступает во втором дивизионе лиги NIHL. Чех присоединился к клубу в 2019 году.

Напомним, что чешский вратарь провел 11 лет в "Челси" и 4 года в "Арсенале". В прошлом году он возобновил футбольную карьеру, сыграв в матче "Челси" U23 – "Тоттенхэм" U23, пропустив 2 мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Чех Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
27.08.2021 в 22:52
Молодец. Талантливый человек талантлив аезде.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...