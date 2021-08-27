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Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс
Легенда "Челси" продолжит гонять шайбу
Фото: Guildford Phoenix / Автор: John Uwins
Петр Чех переподписал соглашение с полупрофессиональной английской хоккейной командой "Гилфорд Феникс", сообщает твиттер клуба.
✍️ SIGNED ✍️— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) August 27, 2021
The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!
???? https://t.co/rbIz0JTSRU
➡️Shirt sponsorship available: guildfordphoenix@gmail.com#phoenix pic.twitter.com/VVC4aIKRbP
Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" поиграет на льду ещё год – соглашение подписано до следующего лета.
В хоккее Петр выбрал также позицию вратаря. В минувшем сезоне он провел за команду 6 матчей, отразив 93,4% бросков. Чех также сделал 2 шатаута(сухих матча).
"Гилфорд" выступает во втором дивизионе лиги NIHL. Чех присоединился к клубу в 2019 году.
Напомним, что чешский вратарь провел 11 лет в "Челси" и 4 года в "Арсенале". В прошлом году он возобновил футбольную карьеру, сыграв в матче "Челси" U23 – "Тоттенхэм" U23, пропустив 2 мяча.
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