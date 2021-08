Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс

Петр Чех переподписал соглашение с полупрофессиональной английской хоккейной командой "Гилфорд Феникс", сообщает твиттер клуба.

The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



