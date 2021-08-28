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Севилья хочет получить за Кунде больше, чем предлагает Челси

Англия
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Команды продолжают стадию переговоров

Севилья хочет получить за Кунде больше, чем предлагает Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Лондонский "Челси" не теряет надежды подписать центрального защитника андалусийской "Севильи" Жюля Кунде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Аристократы" готовы подать официальный запрос на сумму 50 млн евро, однако испанский клуб хочет выручить больше за игрока. Сейчас переговоры не в активной стадии и ведутся через посредников, однако "Челси" все-таки хочет выкупить футболиста.

Сам Кунде настаивает на трансфере к "аристократам" и ждет продолжения переговоров.

Центральный защитник выступает за "Севилью" с 2019-го года - именно тогда он перебрался из "Бордо" за 25 млн евро, подписав пятилетний контракт. По данным аналитического портала Transfermarkt его ориентировочная стоимость сейчас составляет 60 млн евро.

За два года он провел за "Севилью" 91 матч, забив шесть голов и отдав два ассиста. Также в его активе два поединка в составе сборной Франции, один из них - на Евро-2020.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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Источник:
Fabrizio Romano

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