Кавани не покинет МЮ из-за перехода Роналду

Нападающий Эдинсон Кавани не планирует покидать "Манчестер Юнайтед" после трансфера Криштиану Роналду . Уругваец точно останется в команде и никуда не уйдет до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб также хочет сохранить форварда в своих рядах. Отметим, что и Кавани, и Роналду выступают в той же позиции, поэтому они будут бороться за место в составе.

Кроме уругвайца и португальца на острие атаки часто играет 19-летний Мейсон Гринвуд, который в стартовых двух турах АПЛ дважды отметился в воротах соперников.

Также Романо сообщает, что полузащитник "манкунианцев" Поль Погба тоже останется в клубе.

Напомним, что Кавани присоединился к "МЮ" в октябре прошлого года, перейдя на правах свободного агента. За прошлый сезон он забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 39 матчах за "красных дьяволов". Его контракт действует до лета 2022-го.