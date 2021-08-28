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Кавани не покинет МЮ из-за перехода Роналду

Англия
(1 голосов)

Уругваец будет бороться за место в составе

Кавани не покинет МЮ из-за перехода Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Эдинсон Кавани не планирует покидать "Манчестер Юнайтед" после трансфера Криштиану Роналду. Уругваец точно останется в команде и никуда не уйдет до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб также хочет сохранить форварда в своих рядах. Отметим, что и Кавани, и Роналду выступают в той же позиции, поэтому они будут бороться за место в составе.

Кроме уругвайца и португальца на острие атаки часто играет 19-летний Мейсон Гринвуд, который в стартовых двух турах АПЛ дважды отметился в воротах соперников.

Также Романо сообщает, что полузащитник "манкунианцев" Поль Погба тоже останется в клубе.

Напомним, что Кавани присоединился к "МЮ" в октябре прошлого года, перейдя на правах свободного агента. За прошлый сезон он забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 39 матчах за "красных дьяволов". Его контракт действует до лета 2022-го.

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В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2021 в 09:46
В Испании все смеются с трансфера дельфина. Как дешёвая девка предлагала всем подряд себя...
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0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
28.08.2021 в 09:34
кавани всем покажет кто тут топ, в матчах кубка английской лиги xD Банку тоже кому-то греть надо ...
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2021 в 09:10
Кавани основной форвард, а кр7 - будет себе выбирать, когда играть, а когда отдыхать перед матчами ЛЧ. И да, кстати, пенальти будет бить Кавани.
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.08.2021 в 09:19
Тєчка продовжується, Алєнь?
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+2
-1


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